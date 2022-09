Una situación poco inusual ha conmovido a los riobambeños y a los usuarios de redes sociales que se han enterado del tema. Se trata de una familia que organiza una rifa para pagar los daños causados a un Porsche Panamera Hybrid.

Todo empezó el 2 de septiembre cuando Ángeles Marcela Condo Álvarez, de 18 años, agarró el Chevrolet Aveo de su casa para buscar a un hombre que con engaños se había quedado con su celular. Confundida y muy desesperada por recuperar el equipo retenido a cambio de una oferta de trabajo que jamás llegó, recorrió la zona del Consejo Provincial de Riobamba y justo entre las calles Carabobo y José Veloz se pasó la señal de 'PARE'.

¿Las consecuencias? No encontró al hombre que se quedó con su celular y, por el descuido con la señalización, impactó a un Porsche azul, por el lateral izquierdo.

Bertha Álvarez, madre de Ángeles, le comentó a EXPRESO que necesitan 30.000 dólares para pagar los daños del Porsche del 2012, que según referencias de patiotuerca.com costaría más de 60.000 dólares. Por este motivo ha organizado una rifa, con ayuda de sus vecinos, para intentar llegar a la cifra. Sin embargo, a pesar de que el caso se ha vuelto viral en las redes, a la fecha solo han logrado vender 1200 boletos, cada uno de $ 1.

NINGUNO DE LOS CARROS INVOLUCRADOS TENÍA SEGURO

Álvarez menciona que en el momento del siniestro no llegaron a ningún acuerdo con la dueña del carro y que han tenido que entenderse con su abogado.

"Lo primero que hice es hablarle a mi 'veci' que arregla autos para que me ayude, pero me dijo que era un caso caro, imposible de arreglar y que era mejor que se llevaran el carro para seguir el trámite correspondiente. Normalmente esos autos tienen seguro y que me entienda con ellos". Sin embargo, el Porsche no cuenta con seguro y tampoco el Chevrolet Aveo.

Es sí que han tenido que recurrir a la concesionaria en donde la proforma llega a los 30.000 dólares.

Al tratarse de un valor difícil de conseguir para una familia que vive de un asadero de pollos, Álvarez asegura que el abogado de la víctima estaría negociando incluso su casa. Dice que estas fueron sus palabras: "Usted no va a poder pagar una deuda tan grande, cómo le va a pagar el carro de la doctorita, los daños de este auto son de $30.000 porque vale $180.000, ¿tiene casita? ¿es grande?".

Imagen de la rifa para pagar el Porsche Bertha Álvarez

Ángeles, por su parte, aún no sale del shock por lo sucedido y no ha conseguido continuar con sus estudios, porque amínicamente no se cree capaz de salir de su casa. Su madre añade "qué suerte tiene mi hija para chocarse con el único Porsche que hay en Riobamba".

La familia Álvarez Condo necesita $3.000 para arreglar su Aveo, ya ha gastado 200 dólares en un abogado que poco ha podido hacer en el tema y debe juntar $30.000 que les piden para arreglar el Porsche. Estan en manos de lo que logren recaudar en las rifas.

El sorteo se realizará el 20 de noviembre y entre los premios destacan: una cocina industrial, un microondas, un edredón, una plancha, una botella de whisky y un pollo al horno. Las personas que deseen comprarle un boleto le pueden escribir o llamar al 0984625016.