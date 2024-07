Revelan lo que sucedió en el hospital donde murió Villavicencio tras el tiroteo

Este lunes 1 de julio se instaló el tercer día de audiencia de juicio contra cinco personas acusadas del asesinato del periodista y político Fernando Villavicencio en Quito. En dicha diligencia, que duró nueve horas, el Ministerio Público llamó a comparecer a 18 personas, entre ellas víctimas colaterales, peritos, policías y quienes integraban la seguridad del excandidato presidencial.

Uno de los testimonios fue el de la asambleísta Gissella Molina, quien resultó herida de bala durante el atentado contra Villavicencio en 2023, al término de un mitin político en la capital. "Vi a Fernando agacharse dentro del vehículo, esperando que fuera blindado. Luego sentí el impacto de la bala y perdí el conocimiento", relató Molina.

Después de despertar del impacto de bala, Molina narró que regresó al lugar del incidente y presenció al presunto autor del disparo caído en el suelo, rodeado y siendo golpeado por la gente. Minutos después, fue trasladada por conocidos a la Clínica de la Mujer, donde se encontró con Fernando Villavicencio en una camilla y confirmó que había muerto.

El candidato presidencial asesinado Fernando Villavicencio, horas antes del ataque. Efe

El hospital era campo minado

Molina agregó a su testimonio que la situación de peligro no solo se vivió durante el tiroteo, también dentro del hospital: "Me pusieron en una camilla mientras llegaban otras personas heridas y mire que alguien tomó una foto al cadaver. Los médicos me presionaron para que me vaya, porque decían que iban a llegar a rematar a todos. En la madrugada me sacaron por una puerta trasera y fui a un hospital publico donde me operaron".

Y no fue la única. Otro testigo, identificado como José, tuvo que abandonar la casa médica al que fue traslado por una herida de bala en la pierna, por temor a represalias contra los testigos del hecho.

El conductor de la camioneta

Un cabo primero de la Policía Nacional y miembro del equipo de seguridad de Fernando Villavicencio, también ofreció su testimonio durante el juicio. Explicó cómo condujo la camioneta gris al punto de ingreso, esperando al candidato. Aseguró que una vez que Villavicencio subió al vehículo, comenzaron los disparos y no pudo arrancar debido a la presencia de personas bloqueando el camino. Además, relató que un individuo se acercó a la ventana del vehículo para seguir disparando contra el político.

Una amenaza desde la Asamblea

A la lista de testigos del crimen se sumó Cristian Cevallos, quien fue jefe de seguridad de Villavicencio. Narró que el mitin político terminó a las 18:00 y lo sacaron por la misma puerta por la que entró. Pero cuando abrieron la puerta de una camioneta, escuchó una ráfaga de disparos: "Saqué mi pistola para repeler el ataque. Había muchas personas cerca. Me dirigí hacia la parte trasera de la camioneta y vi pasar dos motocicletas a mi costado izquierdo. Entré a la camioneta y lo vi herido", detalló, y agregó que posteriormente lo llevó a un centro médico cercano.

En su versión, Cevallos señaló que Fernando Villavicencio le había contado que algunos asambleístas lo habían amenazado: "Roberto C., Ronald G., la asambleísta Paola C., Walter G., y Ronny A.".

La audiencia se pospone

Luego de que rendieran versión los 18 testigos convocados por Fiscalía, la audiencia fue suspendida hasta el 2 de julio a las 08:30.

