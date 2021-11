El retorno a clases presenciales en Ecuador tendrá una condición: sólo se autorizará en los cantones cuya población estudiantil totalmente vacunada supere el 85 %. Así lo anunció la ministra de Educación, María Brown, durante una entrevista televisiva donde también señaló que, por ahora, el promedio nacional es de 42 %.

Como ha informado EXPRESO, la autoridad educativa ha propuesto un regreso total de los alumnos a las aulas desde el 17 de enero de 2022. Un proceso que será gradual y que tendrá dos ingresos previos: los estudiantes de los bachilleratos técnicos y rurales, el 22 de noviembre; los de los demás bachilleratos y de educación básica superior, el 6 de diciembre; y el resto de educación básica e inicial, en enero próximo.

Ellos se sumarán a los más de 708.000 alumnos que, según la ministra, ya están asistiendo a los planteles que han pedido autorización para ello, los cuales representan el 50 % del total de establecimientos educativos del país, según Educación. El país tiene una población estudiantil estimada en 4,3 millones de niños y adolescentes.

"No reabriremos las instituciones educativas, no permitiremos el 100 % de aforo, en los establecimientos educativos que estén dentro de cantones que no hayan alcanzado el 85 % o más de vacunación con dos dosis, de la población en edad en la que vamos a retornar", dijo la ministra Brown.

Mencionó que, por ejemplo, para la educación básica superior, cuya fecha de retorno está propuesta para el 6 de diciembre, los niños de 12 años de edad en adelante que pertenezcan a ese cantón, deben en su conjunto haber alcanzado el 85 % de inmunizados totalmente.

Ministra @mariabrownp en entrevista para @EcuadorTV, indicó que retornarán a clases presenciales los cantones que cumplan con el 85% del proceso #PlanVacunación. El 22 de noviembre se iniciará con #BachilleratoTécnico, en el área rural y en Galápagos.#EncontrémonosPorLaEducación pic.twitter.com/vkBMW8lXBX — Ministerio de Educación del Ecuador (@Educacion_Ec) November 15, 2021

Así lo precisó la noche de este domingo 14 de noviembre durante una entrevista en el programa Hora 25, donde también participó la ministra de Salud, Ximena Garzón, quien volvió a reiterar el objetivo del Gobierno de inmunizar al 85 % de la población del país hasta fines de año, para alcanzar la ansiada inmunidad colectiva o de rebaño.

"Nosotros hemos completado el 77 % de la población total del Ecuador con una dosis y el 65 % con dos dosis Eso quiere decir que vamos en buen camino para a final de año a poder cumplir el 85 % de la población vacunada", reiteró Garzón. Precisó que esos porcentajes no se refieren a la población total del país, sino a la "vacunable", es decir, a la de 5 años de edad en adelante.

Como también se ha informado, Brown reiteró que la obligación del retorno a clases es para las instituciones educativas, no para los estudiantes, quienes podrán seguir en modalidad virtual si así lo desean, aunque para ello tendrán que solicitar el cambio o traslado a un establecimiento público de educación a distancia.

De igual forma, insistió en que no será obligatorio el uso de uniformes ni la compra de útiles escolares, para los alumnos que retornen a las aulas en las fechas anunciadas. Las autoridades acotaron que el porcentaje de maestros vacunados supera el 92 %.

La propuesta de Educación será analizada este martes 16 de noviembre por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, que deberá decidir si la aprueba o no. O si agrega observaciones.