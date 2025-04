Resultados de segunda vuelta: Tres razones de la votación Noboa vs. González

La candidata de Rafael Correa repitió su votación de la primera vuelta y Daniel Noboa se adjudicó, prácticamente, los 12 puntos en disputa. “Es imposible”, dice el expresidente prófugo y, a partir de esa presunción pero sin ninguna prueba concreta de fraude que lo respalde, manda a su partido a desconocer el resultado.

He aquí cómo la calentura de un tuitero patológico puede incendiar a un país. Para evitarlo, quizás basta con interponer un ápice de razón a la avalancha de sentimentalismo y emociones manipuladas propias de una campaña electoral tan sucia y falta de contenido como la de esta segunda vuelta. A continuación, tres reflexiones para mantener la cordura en un país de locos.

1. El equipo más grande y más estúpido

El partido que se jactaba de tener el equipo de observación electoral más grande de la historia del Ecuador (y lo tuvo, en efecto) ha decidido desconocer los resultados de las elecciones. ¿Sobre qué base? ¿Actas objetadas? ¿Eventos sospechosos reportados en los centros de votación? ¿Diferencias abismales en el conteo que solo puedan ser explicadas por una manipulación grosera del sistema de transmisión de datos? Alguna prueba contundente debió ser registrada y reportada por ese ejército de militantes que desplegó el correísmo por todo el territorio nacional para que ahora su candidata salga a denunciar un fraude. Pero no. El equipo de observación electoral más grande de la historia no vio nada.

Y si Luisa González desconoce los resultados y exige apertura de urnas y reconteo de votos, con lo cual moviliza a sus bases y pone al país en vilo, es porque los resultados oficiales no coinciden con los de las encuestas. Este podría ser el razonamiento más estúpido de la historia.

Que Daniel Noboa “no pidió licencias”, dijo la candidata perdedora en el discurso en el que proclamó su rebeldía. Que decretó estados de excepción “para garantizar el más grotesco fraude”. Y la razón más convincente: “me niego a creer que exista un pueblo que prefiera la mentira antes que la verdad”.

Con esos argumentos pretende demostrar que el 12 por ciento de los votos fueron manipulados ante los ojos del equipo de observación electoral más grande de la historia. Más bien parece que tenía preparado un discurso para la eventualidad de que perdiera con un par de décimas y no tuvo tiempo de cambiarlo.

2. Las encuestadoras deben explicarse

Queda por explicar la cuestión de las encuestas. Ya venían fallando desde hacía años, aunque hubo alguna que acertó con bastante aproximación en la mucho más difícil de medir primera vuelta. Pero que el empate técnico que el país esperaba (porque fue pronosticado de forma unánime) se resolviera en realidad con una diferencia de 12 puntos, es algo que debería sonar todas las alarmas de los profesionales dedicados a ese negocio: indica que las encuestas no pueden ser tomadas ni siquiera como remota referencia. De nada.

Los balances que sin duda harán los encuestadores después de este fiasco deberían ser públicos, porque conciernen a todos. Quizás el problema está en sus muestras o en sus protocolos; o se trata de una actitud de la población encuestada que ellos no han sabido identificar.

La otra posibilidad, la de que nos encontremos ante una grosera manipulación de la opinión, resulta demasiado conspirativa, aunque el momento de colapso moral por el que atraviesa el debate público abone cualquier sospecha. Por lo demás, es un fenómeno global (ocurrió también en las elecciones de Estados Unidos). Una cosa es cierta: los encuestadores le deben una explicación al país.

3. Leonidas iza jugó más en contra que a favor

El caso es que esos 12 puntos porcentuales que estaban en disputa y se los adjudicó Daniel Noboa deben tener alguna explicación. Encontrarla es empezar a entender este país, algo que se niegan a hacer aquellos que están más interesados en incendiarlo.

¿Qué pesó en el triunfo del candidato-presidente? Una suma de factores que el análisis estadístico de la votación ayudará a explicar en los próximos días. Habrá que averiguar cuánto incidió la participación, que en algunos lugares fue masiva, de una población de adultos mayores que no están obligados a votar pero en esta ocasión lo hicieron (hubo toda una campaña para movilizarlos).

O el propio autoboicot de los dirigentes correístas, pródigos en reveladoras declaraciones antidólar; el temor que despiertan los radicalismos maduristas y antiestadounidenses en una población que ha visto llegar a cientos de miles de venezolanos huyendo de la dictadura y que, bien o mal, no tiene en el fondo nada en contra de los gringos (más bien desconfía de los chinos). O los escándalos de corrupción aderezados con chismografía jugosa de chats y grabaciones.

Pero probablemente hay un factor adicional: el factor Leonidas Iza. En el debate público de la política (donde una minoría woke detenta el discurso hegemónico, en el que lo identitario viene a ser obligatorio) hablar del temor al mundo indígena con sus impredecibles estallidos puede no resultar del todo correcto.

Pero cuando se ve la votación de las provincias de la Costa donde Daniel Noboa logró revertir su derrota de la primera vuelta (Guayas, El Oro, Santo Domingo), toca preguntarse si la alianza del correísmo con el presidente de la Conaie, promocionada como el evento central de la campaña, no restó más que sumó.

Si a eso se añade que el candidato-presidente ganó tres a uno en Cotopaxi, la provincia en la que supuestamente Leonidas Iza tiene sus bases más importantes, y recuperó Imbabura, única provincia de la Sierra donde Luisa González obtuvo el triunfo en la primera vuelta, hay que concluir que estas elecciones marcan el entierro político del dirigente indígena de los estallidos sociales.

Él había obtenido el 5 por ciento de la votación en la primera vuelta, pero no solo que no transfirió ni una mínima parte de ese respaldo a la candidata correísta, sino que endosó todo su rechazo a favor de Daniel Noboa. Fue quizás el peor error de la campaña correísta. Porque sí, hay que admitirlo: fuera del Twitter, donde uno puede ser cancelado por decirlo, Leonidas Iza causa miedo. ¿O no?

