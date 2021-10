La segunda fue la vencida. Le llegó el turno al exministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, René Ortiz, en el segundo intento de interpelación. El pleno de la Asamblea Nacional esperó la oportunidad luego de que el primer intento fuera archivado para darle paso y celeridad al juicio político en contra del ahora excontralor Pablo Celi.

Ortiz ingresó hoy, 26 de octubre de 2021, al pleno a hacer uso de sus tres horas de defensa y lo primero que dijo fue: “He sido difamado esta tarde”, refiriéndose en resumen a las dos intervenciones previas a la suya que, de acuerdo al procedimiento parlamentario, corresponden en este caso a los interpelantes, Luis Almeida y Salvador Quishpe. “(Según los asambleístas) Yo debo tener los bolsillos llenos de dinero de la corrupción... Aquí está mi fortuna (señalando su cabeza) y bien ganada y reconocida”, replicó el exfuncionario.

Ortiz enfiló sus argumentos hacia los decretos ejecutivos que, en parte, motivan su interpelación. A su criterio, bastó con uno de los dos interpelantes pidiera el análisis de constitucionalidad de los mencionados documentos para concluir que estaban dentro de la ley. “Ninguna de las dos personas tuvo el coraje de plantearlo”, respondió.

Luego de eso y otros argumentos, Ortiz centró su defensa en depositar el peso en las facultades que ejerce el presidente de la República, en este caso refiriéndose a Lenín Moreno, quien lo designó y en cuya gestión fue ministro. “Es el presidente el encargado de dictar el reglamento que regula los precios de los derivados del petróleo... El único que dicta los precios de venta es el presidente de la República. Si esto le corresponde al presidente, claramente no le corresponde al ministro”, reiteró Ortiz, quien concluyó su intervención a las 17:30 de ayer.

Hasta el cierre de esta nota, el proceso de interpelación continuaba en el pleno de la Asamblea Nacional.

El legislador Almeida respondió que su participación como ministro no lo exime de su responsabilidad y que las causales para un enjuiciamiento político en contra del presidente de la República son claras. “Lamento que una persona de 79 años esté metido en esta circunstancia y que ese cerebro fabuloso sea en beneficio del país y no de las empresas intermediarias”, dijo el asambleísta en el marco de su réplica, quien insistió que la Constitución no dice que el presidente puede hacer lo que le da la gana y que la Función Ejecutiva incluye a los ministros de Estado.

El legislador socialcristiano insistió en que es el Estado el único encargado de fijar la banda de precios y no la empresa privada. “Me ratifico en la acusación y creo que el parlamento tiene que sancionar para dar el ejemplo y sancionar”.

Le tocó el turno al asambleísta Quishpe, quien en la misma línea dijo que no está en cuestionamiento el artículo 141 de la Constitución que Ortiz utilizó como base para su defensa. El legislador de Pachakutik dijo que no hay espacio para argumentar que el ministro no tuvo potestad en lo mencionado. “Hay que leer todo y no solo lo que corresponde a las potestades del Ejecutivo, como si el ministro no tuviera nada que ver con esto”.

Luego de las réplicas de los dos interpelantes, el exministro tuvo la oportunidad de la contrarréplica y después, de acuerdo al procedimiento legislativo, las dudas de los asambleístas y el debate para luego pasar a la votación.