Quito: el transporte escolar vuelve a las calles con varias inquietudes

La vial es una de las inseguridades que les preocupa, pero no la única. Unos 6.000 conductores y propietarios de vehículos de transportación escolar iniciaron desde el 31 de agosto de 2023 una capacitación en diferentes temáticas, a 20 días del retorno a clases en Quito.

¿Cómo reaccionar si son víctimas de la delincuencia? A la mayoría no le ha pasado aún, pero creen que la posibilidad existe porque muchos estudiantes llevan consigo equipos tecnológicos y basados en la experiencia de lo que ya ha sucedido en otras urbes en donde han sido víctimas de ataques para robar.

Eso es parte del pénsum que los conductores deberán estudiar hasta el 13 de agosto a través de una plataforma virtual. Oswaldo Guamán, presidente de la Federación de Transporte Escolar e Institucional (Fenatei), le dijo a EXPRESO que esa parte de la capacitación se elaboró con ayuda del Ministerio del Interior, dentro del plan Escuela Segura.

(Le invitamos a leer: El Concejo analiza horarios extendidos para revivir al comercio en Quito)

“Nuestros conductores deben saber reaccionar cuando hay un hecho violento, pero también saber qué hacer y a dónde acudir si constatan un tema de drogas, especialmente en los alrededores de los colegios”, dijo.

No me ha pasado, pero he sabido de compañeros a los que les han cruzado motos con la intención de robarles. En este tema debemos trabajar más con las autoridades

Jenny Tapia,

​conductora de transporte escolar