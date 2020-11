Quito inicia una redistribución de las rutas del transporte urbano

El incremento del pasaje de transporte urbano en Quito es solo uno de los pasos que tendrá que dar el Municipio en materia de movilidad. La tarifa pasará, en dos meses, de 25 centavos a 35 centavos, pero no es el único cambio. También se hará una redistribución de frecuencias y rutas.

Según Guillermo Abad, secretario de Movilidad, la nueva asignación planteará un modelo diferente de trabajo y gestión. “Entregarlas a través de un concurso público tanto a operadoras nacionales como internacionales y las que ganen deberán presentar la mayor cantidad de parámetros de calidad de servicio”, señaló.

Con ese cambio, mantiene el Municipio, se podrá garantizar un servicio de calidad y que deje de funcionar sobre la base del número de pasajeros.

Jorge Yunda, alcalde de Quito, señaló que “tanto los transportistas, ciudadanos y el Municipio nos dimos cuenta que el sistema de transporte no daba más, el modelo de gestión era arcaico, caduco, inseguro, contaminante, incómodo y no existe cobertura de transporte público a diferentes barrios, porque no es negocio”.

Ahora, con la aprobación de la Ordenanza Reformatoria del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito se espera que el 95 % del territorio capitalino tenga cobertura de transporte urbano. La proyección es llegar al 100 %.

Yunda precisó, además, que el Metro de Quito será el complemento estrella para brindar un servicio de calidad para todos los quiteños.