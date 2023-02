Esteban Torres, firmante del comunicado, recordó que el Partido Social Cristiano no participa de ningún acuerdo con el Gobierno del presidente de la República, Guillermo Lasso.

Tras la confirmación de que Henry Cucalón será el nuevo ministro de Gobierno del régimen de Guillermo Lasso, el Partido Social Cristiano (PSC) se pronunció este 9 de febrero de 2023 para tomar distancia de dicho nombramiento. Según recordó la organización, Cucalón ya no forma parte del partido y que su decisión no representa un acuerdo con el Gobierno.

"Nuestras organizaciones no tienen ninguna responsabilidad en su designación como ministro de Gobierno", señala el comunicado del Partido Social Cristiano donde, además, señalan que dicho nombramiento "no cambia en lo absoluto la posición del PSC y aliados, así como de su bancada legislativa (...) de no dialogar ni participar en ningún acuerdo nacional convocado por el presidente de la República (...)".

Henry Cucalón es la segunda figura del socialcristianismo que ha participado del Gobierno de Guillermo Lasso. El primero de ellos fue Pascual del Cioppo quien, en agosto de 2022, fue nombrado como el nuevo embajador de Ecuador en España.

Sin embargo, su permanencia como embajador se acortó al declarar que con dinero público se habría contratado servicios legales a una empresa vinculada al partido español Podemos, afín al expresidente Rafael Correa, para la defensa de ecuatorianos afectados por los desahucios en España, pero que nunca se otorgó y habrían sido dados a la organización. Tras esa polémica, un tiempo después, del Cioppo fue nombrado embajador de Ecuador en Qatar, en la previa de los preparativos del Mundial de Fútbol en el que el país participó.