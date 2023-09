La prueba en el concurso para elegir al contralor llega en medio de reclamos

El peligro de que un buen número de los 103 aspirantes a contralor General del Estado no se presente el sábado 30 de septiembre de 2023 a dar la prueba escrita, una de las últimas fases del proceso, previo a la designación, es inminente.

Ayer, los candidatos Jaime Santos y Patricio Albán se sumaron a las denuncias de supuestas irregularidades cometidas por la Comisión Ciudadana de Selección en la calificación de méritos en la cual se habría perjudicado a unos y beneficiado a otros.

Por eso, presentaron una nueva acción de protección para impedir que el concurso continúe y, no solo eso, también exigir que se anule todo lo actuado por más de dos años que ha durado el concurso.

“Exigimos que se designe una nueva comisión calificadora (de méritos), porque la actual no puede continuar, ya que no goza de la confianza de los concursantes. Ademas, que se apruebe un nuevo reglamento para la designación de contralor que en realidad valore la trayectoria de los postulantes”, dijo Santos.

A Albán no deja de llamarle la atención, por decirlo de alguna forma, que los certificados de trabajo que acreditan su paso de 17 años por la Función Judicial como juez de varias instancias en Sucumbíos, haya sido calificado con cero sobre 15 puntos.

Por eso pide que el concurso se suspenda y se retrotraiga a sus fases iniciales para que se desarrolle de forma justa. Sin embargo, siente que hay “un apuro” por designar al nuevo contralor antes de que otras instancias tomen una decisión sobre el futuro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Hasta esta entidad llegó ayer Guido Escobar para reclamar, esta vez, que en la notificación que le llegó de la prueba escrita no llegaron las preguntas elaboradas para la evaluación, tal como establece el reglamento.

Por eso, dijo, que no tendría sentido presentarse a una prueba de la que no ha estado completamente informado, por lo que no tendrá tiempo para prepararse. Escobar también reclama la reducción de diez puntos en su hoja de méritos.

Las preguntas están bajo la lupa

El CPCCS organizó este 29 de septiembre de 2023 un simulacro de la prueba escrita que se desarrollará desde las 11:00 en el colegio Sebastián de Benalcázar, en el norte de Quito.

Esto, en medio de las críticas que han surgido contra el banco de preguntas elaborado por un comité de académicos designado por la Comisión Ciudadana de Selección.

En esas se incluye preguntas sobre el río más grande del mundo, a qué ciudad se la conoce como la Sultana de los Andes, o cuál es el océano más grande del planeta, entre otras.

