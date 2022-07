Presidente Lasso veta totalmente la propuesta de derogatoria de la Ley Humanitaria

La mañana de este 21 de julio circuló en redes sociales un documento donde consta el veto total del presidente Guillermo Lasso a la derogatoria a la Ley Humanitaria aprobada por la Asamblea Nacional.

La propuesta del legislativo deroga una gran parte de la ley que entró en vigencia en el 2020 para reducir el impacto de los efectos de la pandemia de COVID-19 en la economía nacional. Con el veto total se impide a la Asamblea tratar otra vez el proyecto por un año. Luego, el parlamento podrá ratificarlo o descartarlo.

Entre la propuesta legislativa que deroga la Ley Humanitaria recoge modificaciones a cuerpos legales: Modificaciones al Código Monetario para que instituciones del sistema financiero realicen acuerdos con clientes para refinanciar o suspender cobros de cuotas impagas de obligaciones adquiridas entre marzo del 2020 y diciembre del 2021; o reformas al Código de Trabajo para que se agregue una disposición que establezca que los ciudadanos contratados bajo la modalidad de contratación emergente y que hayan superado los 90 días del periodo de prueba pasarán a tener un contrato sin límite de tiempo.

No obstante, en el documento del veto total, al que accedió EXPRESO, se menciona que se observa dicha propuesta legislativa por lo siguiente: "El Proyecto de Ley materia de esta objeción tiene 9 artículos que abordan varios temas sumamente relevantes, sin embargo lo hace con absoluta ligereza técnico-legislativa".

"Así el artículo 1 (del proyecto legislativo) plantea una derogatoria parcial de la 'Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del Covid-10', sin embargo no especifica qué artículos van a ser derogados, ni considera que varios artículos de dicha ley tuvieron aplicación temporal regulada", se puntualiza en la página 1.

"Este artículo derogatorio plantea una excepción respecto de 'los siguientes artículos y disposiciones que se agregarán a los siguientes cuerpos legales', sin embargo estos son parte de otras leyes y no de la que se refiere derogar parcialmente, por lo que la disposición puede interpretarse de dos formas: a) se estaría efectuando una derogatoria total, que no está motivada en el proyecto o b) esta disposición derogatoria no tendría efecto alguno, pues no puede derogarse parcialmente una norma sin indicarse qué parte es la que se deroga".

Se añade que: "En cualquiera de los dos escenarios se estarían derogando disposiciones relevantes de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario como la modalidad telemática para la educación y el trabajo, prórroga para deudas derivadas del pago de pensiones escolares, creación de acuerdos precontractuales que facilitan el alivio financiero, implementación de mecanismos tecnológicos permiten permiten la recepción de solicitudes o recepción de trámites en línea, así como la suscripción de actos, contratos y escritos, las cuales contribuyeron o contribuyen a la estabilidad de los ecuatorianos, afectando a su vez al derecho constitucional a la seguridad jurídica".

PUNTOS CLAVE QUE CONTIENE LA LEY ACTUAL

Justamente, entre los puntos claves que incluye la Ley de Apoyo Humanitario y que generaron un intenso debate en el 2020 está el contrato especial, que se celebra por el plazo máximo de dos años y que podrá ser renovado por una sola vez por el mismo periodo; y la posiblidad de la reducción de jornada Laboral, por hasta un máximo del 50 %. Con ello, la remuneración del trabajador no puede ser menor al 55 % de la fijada previo a la reducción. Esa disminución podrá aplicarse hasta por dos años y ser renovables por el mismo periodo, por una sola vez.