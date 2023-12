El presidente Daniel Noboa dice que caso Metástasis es parte del plan Fénix

En una breve rueda de prensa, dada después de la reunión con autoridades de seguridad en el ECU 911, el presidente de la República, Daniel Noboa, aseguró que las detenciones en las últimas horas por el caso Metástasis son parte de su denominado plan Fénix; y que en la actualidad se cumple con una hoja de ruta con acciones de inteligencia.

"Los operativos y detenciones que pasaron en los últimos dos días no los voy a contar a la gente antes de que pase, si mire nomás como hubo gente que advirtió y se lograron escapar antes del operativo... El plan Fénix no es que tiene poca información; lo dijimos en toda la campaña: del diseño de las cárceles, La militarización de los puertos, la intensificación de los controles fronterizos, todos esos eran elementos del plan Fénix... Fue implementaciones desde el inicio, sí fue poner mano dura y no es que fue en silencio ni nada, como el cambio de las Fuerzas Armadas... presidente anteriores no habían tenido las agallas para cambiar. Cinco de de ocho generales de la Policía salieron, eso es un grito al crimen organizado".

Agregó que se trata de dar pasos firmes como la eliminación de la tabla de drogas y la liquidación de Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO EP) y más acciones de inteligencia "primero teníamos que hacer eso, para la implementación del plan, porque sino las personas que lo iban a implementar eran las equivocadas".

Agregó además que Durán siempre ha sido un punto importante en la estrategia de política pública y que irá desde el fortalecimiento de la seguridad hasta la dotación de agua. Que se hará las reformas correspondientes para la construcción de cárceles y la expulsión de extranjeros encerrados en el sistema carcelario nacional.

En relación a los monitoreos de inteligencia, habrá una coordinación con asistencia internacional para poder rastrear al crimen organizado. Además de la unificación entre la Policía Nacional, militar y la del Centro de Inteligencia Estatégica CIES.

