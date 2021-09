María Josefa Coronel: “Hay que quitarle el miedo a los jueces”

La nueva directora provincial del Consejo de la Judicatura (CJ) señala que no tiene expectativas personales, sino un proyecto de mejoramiento de la justicia que cuenta con el respaldo de las autoridades nacionales de la entidad.

- Su designación fue un voto unánime de los vocales. ¿Cómo toma esta selección?

- Creo que es una promesa a la provincia, no a mí. Así lo recibo porque, más que un voto, es una señal de trabajar en equipo, de mejorar y salir adelante.

- ¿Cuál será la prioridad de trabajo?

- En primer lugar, hay que regresarles a los jueces su dignidad y separar a los jueces que no sean probos y que no actúen con transparencia e independencia. Sin embargo, también hay que quitarles el miedo a los jueces.

- Una de las grandes quejas contra el sistema judicial es que la Policía Nacional captura a personas que cometen delitos, pero los jueces los dejan libres.

- Ahí hay que dejar en claro algo: el juez no hace justicia, el juez aplica la ley. Y si esa ley es injusta, lamentablemente no es problema del juez. Entonces esos comentarios, con los cuales en algunos casos estoy de acuerdo, no siempre se aplican.

- Existen cuestionamientos por fallos influenciados por ciertos poderes. ¿Qué se hará con ello?

- Yo no tengo competencia para meterme en lo que ellos resuelvan. Mi obligación es proporcionar a los jueces la tranquilidad, herramientas, los espacios. Y procurar a los usuarios una capacidad de sancionar a aquellos servidores que se burlan de los derechos de los usuarios. Entonces es una dualidad que tiene que ver en la forma, pero no en el fondo de sus resoluciones. Mi promesa es la libertad y respeto al principio de la independencia interna judicial.

El juez no hace justicia, el juez aplica la ley. Y si esa ley es injusta, lamentablemente no es culpa del juez

- ¿Qué acciones enfocará en el tema del sorteo de jueces?

- El sorteo es responsabilidad de la conexión al servicio de justicia centralizado y ese es uno de los primeros estudios informáticos que haremos en la provincia. Para saber hasta qué punto la transparencia que deben tener los sorteos es independiente provincialmente hablando. Si no fuera independiente, se propondrán los cambios necesarios.

- ¿En cuánto tiempo estima resultados?

- No lo sé. Porque aquí se necesitan recursos financieros, hay que revisar el presupuesto, el perfil del equipo de servidores judiciales y más cosas.

La ciudadanía debe animarse a denunciar para que en derecho se inicie todo un proceso de sanción

- ¿Cómo detectar a los malos servidores judiciales?

- Habrá una lucha constante contra la corrupción. Y ahí la ciudadanía debe animarse a denunciar, para que en derecho se inicie todo un proceso de sanción contra actos de corrupción, ineficiencia o daño causado por servidores judiciales.

- Disculpará como suena la pregunta, pero ¿usted sabe el teje y maneje de la cosa pública dentro del CJ?

- Yo he trabajado en varios Consejos de la Judicatura del país, en el que nació con la Constitución de 1998, he trabajado con unidades adscritas a la presidencia de la Corte, cuando antes se llamaba Corte Suprema del Ecuador, en la inauguración de los centros de mediación, en la construcción de proyectos pilotos. Lo que pasa es que en los últimos años me dediqué a los medios de comunicación y hay gente que no recuerda eso.

El contexto

Aunque todavía no existe una fecha asignada para su posesión como directora provincial del Consejo de la Judicatura, en horas de la tarde de ayer la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, dio la bienvenida a Coronel y señaló que su tarea principal será modernizar el servicio de justicia en Guayas.

“Se integra a nuestro equipo de trabajo. Por unanimidad el Pleno depositó su confianza en su profesionalismo”, apuntó.