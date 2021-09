María Josefa Coronel es designada como directora del Consejo de la Judicatura en Guayas

Hace pocos minutos la abogada María Josefa Coronel confirmó a Diario EXPRESO que fue designada como directora del Consejo de la Judicatura (CJ) en Guayas. El voto de los cinco vocales de la entidad nacional fue en unanimidad y aunque no hay fecha de su posesión por cuestiones "procesos internos de documentación para luego ser posesionada" ya es una noticia oficial.

La nueva directora del CJ - Guayas señaló que su principal acción será "regresarle a los jueces su dignidad y separar de la corte quién no sea un juez probo que actúe con transparencia e independencia. Sin embargo, aclaró que también se debe trabajar en "quitarle el miedo a los jueces" al momento de tomar una decisión.

"Mi promesa es el respeto y la libertad a la institución y al principio de la independencia interna judicial".

Coronel señaló que entre sus prioridades estará un estudio informático para sabe "hasta que punto los sorteos o la transparencia que deben de tener los sorteos es independiente provincialmente hablando" y en caso de detectar irregularidades aplicar los cambios necesarios para darle transparencia al sistema.

"Esta no será una dirección provincial que amenace y que sancione si no hace lo que yo quiero, esa es mi promesa para ellos... Y procurarle a los usuarios una capacidad de sancionar a aquellos servidores judiciales que se burlan de los derechos de los usuarios. Es una dualidad que tiene que ver con la forma pero no con el fondo de sus resoluciones".

En días enteriores circuló en redes sociales un documento, con fecha 6 de septiembre de 2021, en el que la titular del organismo, María del Carmen Maldonado, informaba a los funcionarios administrativos sobre el “perfil, cumplimiento de requisitos y no estar incursos en inhabilidades de la candidata, abogada María Josefa Coronel, para el cargo”. Asimismo, se señaló en el escrito que se adjuntaba la hoja de vida de Coronel.