Jan Topic: "Nos tumbaron la candidatura en base a supuestos"

La mañana de este 11 de noviembre de 2024, un día después de que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) aceptara las impugnaciones presentadas por Pachakutik y Sociedad Patriótica contra su candidatura, Jan Topic se pronunció en rueda de prensa junto con su binomio, Mishelle Calvache, y un grupo de los candidatos a asambleístas.

En su intervención Topic señaló que en su dictamen, el juez Ángel Torres recalcó la palabra podría, "tú no puedes tumbar a alguien en base a supuestos, uno no sentencia, no dictamina en base a supuestos", dijo.

Para el candidato, lo que sucedió la noche del domingo en el TCE es un ataque contra la democracia y aseguró que él, personalmente, denunciará a los cuatro jueces.

Pese a este revés, Topic insistió en que "esto no ha terminado" y mencionó que van a escoger la mejor candidatura, un perfil que tenga experiencia en el ámbito público y privado y que sea una persona incorruptible y transparente.

El ahora excandidato anunció que hoy lanzarán un portal para que se inscriban quienes quieran reemplazarlo. Se tiene previsto que las inscripciones se realicen hasta el jueves próximo.

En la rueda de prensa también estuvo Guillermo Celi, director nacional del movimiento SUMA, quien anunció que presentarán ante el TCE un recurso de ampliación y aclaración a la sentencia y con ello buscan ganar tiempo para reemplazar la candidatura de Topic.

¿Por qué se negó la candidatura presidencial?

El TCE argumentó un conflicto de interés debido a la conexión de Jan Topic con empresas que mantienen contratos con el Estado. A pesar de los esfuerzos de Topic por desvincularse de estas empresas, transfiriendo formalmente sus acciones en Telconet, Consorcio Tránsito Seguro y Megadatos, el tribunal concluyó que su influencia persiste, lo que compromete su independencia como candidato.

La decisión del TCE es final y no admite apelación. Como máxima autoridad en justicia electoral en Ecuador, sus resoluciones sobre candidaturas son irreversibles y no pueden ser cuestionadas por otro organismo. Esto significa que Jan Topic no cuenta con opciones legales adicionales para revertir el fallo y recuperar su candidatura.

