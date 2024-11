¿Por qué el TCE negó la candidatura presidencial de Jan Topic?

La noche del domingo 10 de noviembre, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) resolvió un fallo que promete reconfigurar el escenario político a solo tres meses de las elecciones: Jan Topic no podrá ser candidato a la presidencia de Ecuador.

El TCE argumentó un conflicto de interés debido a la conexión de Jan Topic con empresas que mantienen contratos con el Estado. A pesar de los esfuerzos de Topic por desvincularse de estas empresas, transfiriendo formalmente sus acciones en Telconet, Consorcio Tránsito Seguro y Megadatos, el tribunal concluyó que su influencia persiste, lo que compromete su independencia como candidato.

La decisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) es final y no admite apelación. Como máxima autoridad en justicia electoral en Ecuador, sus resoluciones sobre candidaturas son irreversibles y no pueden ser cuestionadas por otro organismo. Esto significa que Jan Topic no cuenta con opciones legales adicionales para revertir el fallo y recuperar su candidatura.

¿Qué decidió el TCE sobre Jan Topic?

El TCE fundamentó su decisión en una reunión del 7 de agosto de 2024, en la que Topic participó en temas relacionados con el Consorcio Tránsito Seguro, empresa que mantiene un contrato de radares con el Municipio de Manta desde 2019.

Según documentos de la Superintendencia de Bancos presentados en la audiencia, esta participación sugiere que Topic aún tiene una influencia decisiva en la empresa, lo que para el tribunal contradice las disposiciones legales de desvinculación efectiva. Basado en el artículo 96.1 del Código de la Democracia, que prohíbe a candidatos tener vínculos directos o indirectos con el Estado, el TCE resolvió que Topic no cumple con los requisitos de independencia y transparencia exigidos para postularse.

El juez electoral principal, Fernando Torres, declaró en la sesión que, aunque Topic ya no es el representante formal de estas empresas, aún actúa como el beneficiario final de sus actividades.

Próximas elecciones presidenciales en Ecuador

La decisión del TCE llega a tres meses de las elecciones presidenciales, programadas para el domingo 9 de febrero de 2025. Este proceso electoral, en el que los ecuatorianos acudirán a las urnas para elegir a su próximo presidente, cobra especial relevancia debido al clima político tenso que caracteriza al país.

La exclusión de Jan Topic como candidato ha desatado una serie de reacciones entre sus competidores, quienes han criticado al TCE y cuestionado el proceso.

Entre los principales candidatos que expresaron sus críticas están Henry Kronfle, del Partido Social Cristiano (PSC), y Francesco Tabacchi, exgobernador del Guayas y candidato por el movimiento CREO. Ambos han manifestado su preocupación por la exclusión de Topic.

También se pronunció Carlos Rabascall, candidato de Izquierda Democrática, quien expresó su descontento con el fallo del TCE y afirmó que esta decisión "empaña el proceso democrático y pone en duda la legitimidad de las elecciones de 2025".

