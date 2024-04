Escritor argentino responde a asambleísta correísta: "Quiere dar lástima"

"Le agradecería que no use la causa de Madres y Abuelas para querer dar lástima", fue la lapidaria respuesta del escritor y catedrático argentino Santiago Clemente a la asambleísta de la Revolución Ciudadana Esther Cuesta, quien publicó un video en el que menciona a los desaparecidos de la dictadura Argentina para mostrar su apoyo al exvicepresidente Jorge Glas.

Vestida con un pañuelo de color blanco, similar al que usaban las madres y abuelas de la Plaza de Mayo para pedir el retorno de sus familiares desaparecidos durante la dictadura argentina, es como aparece en un video la legisladora Esther Cuesta. Según sus palabras, lo hace como una "protesta enérgica y pacífica" a favor de su coideario sentenciado por corrupción, Jorge Glas.

"Así como las madres y abuelas de Plaza de Mayo protestaban pacíficamente por sus hijos y nietos torturados y desaparecidos, así también expreso mi protesta enérgica y pacífica sobre el secuestro y tortura de mi compañero, el ex vicepresidente, asilado político, @JorgeGlas", señaló Cuesta.

La respuesta del escritor argentino Santiago Clemente a Esther Cuesta

El video generó una serie de críticas en contra de la legisladora, una de las más contundentes fue la del escritor y catedrático Santiago Clemente, quien a través de su cuenta de X (antes Twitter) le respondió que tiene dos tíos desaparecidos.

"Al margen de la discusión sobre la inocencia o culpabilidad de su esposo (la confundió con la esposa de Jorge Glas) y el proceder del gobierno de Ecuador, le agradecería que no use la causa de Madres y Abuelas para querer dar lástima", escribió Clemente, quien añadió a su mensaje que "Jorge Glas no está desaparecido ni muerto".

La periodista ecuatoriana Blanca Moncada, amiga del escritor Santiago Clemente, publicó la captura de un chat de WhatsApp en donde ambos hablan del tema. "Mi querido amigo @santi_clemen está completamente indignado por el video de la asambleísta @esthercuestasan, a quien lee por el video como esposa de Jorge Glas" escribió Moncada en su cuenta de X.

Según la captura de pantalla, Clemente señala que Cuesta "está comparando a un político investigado por corrupción con personas que fueron torturadas y desaparecidas por hacer cosas que iban desde militancia política, social y sindical hasta figurar en una agenda de teléfono".

