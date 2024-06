Escenarios en el Pleno sobre inmunidad de Verónica Abad

Alejandro Muñoz, secretario general de la Asamblea Nacional, explicó este 13 de junio de 2024 los escenarios que se pueden producir en la sesión del Pleno que debatirá la solicitud de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) para que se levante la inmunidad parlamentaria de la vicepresidenta Verónica Abad.

El oficio de la CNJ fue remitido el 12 de junio a la Asamblea Nacional para que esta se pronuncie sobre autorizar o no el procesamiento penal a la vicepresidenta en el caso Nene.

Para esto la jueza Daniella Camacho dio el plazo de 48 horas. Por lo que el presidente Henry Kronfle convocó al Pleno a sesionar este 14 de junio de 2024, de forma virtual, a las 12:35.

Muñoz aclaró que la sesión convocada es pública porque únicamente el Pleno de la Asamblea puede declarar la reserva. Dependerá del Pleno si mañana decide declararla reservada.

“El oficio enviado por la CNJ indica que esa documentación es reservada y por lo tanto no puede ser conocida ni siquiera por mi, en calidad de secretario”, dijo Muñoz. Señaló que se ha puesto en conocimiento del Pleno solo el texto del asunto del oficio.

“Dependerá del Pleno cómo le den el tratamiento a este tema, pero por el momento esa información no puede ser develada por cuanto ha sido declarada reservada por la propia CNJ”, insistió.

Escenarios en el Pleno

El primer escenario es que el Pleno tome una decisión sobre la solicitud hecha por la CNJ, teniendo en cuenta la declaratoria de reserva, sin conocer el contenido del oficio, según el secretario.

Otra opción es que en el Pleno algún legislador solicite que se declare reservada la sesión y luego se proponga el levantamiento de la reserva del documento.

Sobre las 48 horas, el secretario dijo que la ley no establece un plazo pero está seguro de que el Pleno va a dar una respuesta, sea afirmativa o negativa, a la solicitud de la CNJ.

Esteban Torres, viceministro de Gobernabilidad, dijo el 12 de junio que la Asamblea Nacional tendría dos opciones de pronunciamiento: con una autorización expresa o con una autorización tácita al negarse a tratar el tema.

“Todo puede pasar. Yo creo que esa no va a ser una opción”, en el Pleno, sostuvo Muñoz respecto al pronunciamiento tácito.

“La Asamblea tiene que pronunciarse”, señaló el secretario al indicar que el Pleno puede aceptar o no aceptar la solicitud. No cabe un archivo porque no se trata de una ley o una moción.

Para autorizar el enjuiciamiento penal a Abad se requiere una mayoría calificada, es decir 92 votos.

Mientras que para negar la solicitud se necesita una mayoría absoluta, que son 70 votos.

