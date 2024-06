Verónica Abad podría ser vinculada en mayo de 2025, si no hay votos en el Pleno

Las bancadas aún están a ciegas sobre la documentación que respalda el pedido de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) para que se autorice levantar la inmunidad a la vicepresidenta Verónica Abad.

La sesión del Pleno se desarrollará de forma virtual hoy, a las 12:35. Esta mañana del 14 de junio, algunos legisladores indicaron que la situación se mantiene, desconocen la documentación, que ha sido declarada como reservada por la CNJ.

La bancada de la Revolución Ciudadana se reunió antes de participar en la sesión. “Vamos a revisar con nuestros equipos de abogados cuáles serían los escenarios puesto que no conocemos aún el documento y después de eso tendremos una postura que la ratificaremos. Necesitamos conocer el documento que envía la jueza Daniella Camacho. Ninguno de los 137 legisladores hemos tenido acceso”, afirmó Veloz. Hizo un llamado a Camacho a transparentar la documentación.

Camacho solicitó la autorización para poder vincular a la vicepresidenta en el caso Nene bajo el presunto delito de concusión.

Para aceptar que se levante la inmunidad a Abad se necesitan 92 votos y 70 para negarse. Un pronunciamiento tácito no es posible porque esa figura no existe en la Constitución, ni en la ley legislativa ni en el Código Orgánico Integral Penal, refirió la asambleísta.

“Si no existieran estos 92 votos, se entendería que la jueza no podría, en este momento, vincular a la vicepresidenta. Pero hay que tener una claridad, el delito por el que se le quiere imputar una sanción (concusión) no prescribe porque es un delito en contra de la administración pública”, argumentó.

Bajo esa lógica, señaló que si no se levanta la inmunidad, cuando Abad cese del cargo el 24 de mayo de 2025, “acto seguido, al día siguiente la jueza podrá vincularla o continuar con el proceso”.

Y al tratarse de un delito que no prescribe, si no se acepta la solicitud de Camacho, en la Asamblea “no se estaría configurando ninguna figura, como dicen los legisladores de Gobierno, de buscar impunidad para nadie”, justificó.

Inés Alarcón, legisladora de AND, dijo que si no se alcanzan los 92 votos se entenderá como una negativa a la autorización. Aunque se podría ingresar una moción en donde se mocione no autorizar la vinculación de Adab y se necesitarían los 70 votos.

Si no hay votos para ningún caso, no se puede entender que hay un pronunciamiento tácito, refirió. “La Asamblea se pronuncia y ya queda en manos de la jueza”, acotó.

“Nosotros no vamos a juzgar a la vicepresidenta, únicamente vamos a dar vialidad para que la justicia continúe el proceso”, sostuvo. Aseguró desconocer si su bancada presentará alguna moción.

