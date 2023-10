Carlos Rabascall: "La política tradicional ha perdido la capacidad de autocrítica"

Carlos Rabascall prepara su candidatura para la presidencia de la República en el 2025. Para ello, invita a los diversos frentes y organizaciones del país a una gran concertación nacional, con el objetivo, dice, de reconstituir el tejido social. En entrevista con EXPRESO, analiza los últimos resultados electorales y su futuro político.

¿A qué apuntó Daniel Noboa en esta segunda vuelta y qué fue aquello que la Revolución Ciudadana no hizo?

Daniel Noboa si bien no fue un buen candidato, no es que compartió unas propuestas profundas, (...) creo que el equipo de campaña supo leer exactamente lo que la mayoría del pueblo ecuatoriano quiere y desea. Y lo que la mayoría del pueblo ecuatoriano quiere y desea, es salir de la política tradicional. Está cansado de la bronca, de la pelea (...) En este momento la ciudadanía quiere paz y soluciones, quiere tranquilidad y soluciones, y creo que Daniel Noboa entendió que en muchos casos su silencio convencía más que sus palabras y eso lo lleva a ganar.

Analistas dicen que la Revolución Ciudadana se enfocó en hacer campaña para sus seguidores, en vez de ponerse a buscar votos en nichos donde no lo habían logrado. ¿Coincide con esas opiniones?

Tú no puedes pensar en una campaña electoral que solo le puedes hablar a un sector del electorado, por más voto duro que sea. Porque tú tienes públicos de diferentes regiones, de diferentes culturas, grupos de diferentes edades. El voto duro es importante, pero si sabes que vas a pasar al balotaje, tú tienes que haber preparado ese acercamiento y ese acceso a ese elector desde la primera vuelta. Si, además, generas un cambio radical en el discurso, evidentemente tampoco va a sonar tan creíble. Si ese voto indeciso solamente te escucha en un discurso que no le interesa, entonces va a haber una volatilidad. Y en el momento que decidió (el elector), prefirió la tranquilidad.

Usted decía que se había incrementado este clivaje (división) entre el correísmo y el anticorreísmo, ¿cree que con Noboa puede terminar ese clivaje?

El mérito de Noboa es que no cayó en ese clivaje, todo el resto cayó. Y eso es importante resaltar. Tenemos que comenzar a comprender al elector, al elector no solamente hay que darle discursos, hay que escucharlo. Y yo creo que la política tradicional ha perdido la capacidad de autocrítica, de escuchar al elector, que es la razón de ser de la democracia. Y ahí creo que pudiésemos encontrar las razones de por qué perdió el uno y por qué ganó el otro.

Usted ha anunciado que prepara su candidatura presidencial para el 2025, ¿va a tomar el modelo de campaña de Daniel Noboa de no inmiscuirse ni dentro del correísmo ni en el anticorreísmo?

Yo no pertenezco a la política tradicional, yo no voy a imitar a nadie, yo tengo que ser yo mismo. Mi identidad, mi perfil de persona, de profesional, de ser humano, no me da para crear estos clivajes. No podemos perder tiempo. Cuando yo convoco a la concertación, lo hago desde el centro, para que todo aquel que quiera construir un país en paz y en vías de desarrollo, para que ese desarrollo sea real, bienvenido sea.

¿Esta concertación incluye a Daniel Noboa?

Esta gran concertación incluye a todos los ecuatorianos. El que no quiera sumarse será decisión de aquel que no quiera sumarse. Pero hoy en día no podemos jugar a la política corta. Tenemos que entender que la política no es la lucha por el poder, sino la reconstitución de un nuevo tejido social.

¿Cómo desapegarse de la percepción general de que participó en elecciones pasadas con un movimiento identificado como progresista?

Esto no es cuestión de ocultar por qué movimiento participé. Estoy muy agradecido, muy honrado, pero es evidente que Carlos Rabascall tiene su propia identidad, tiene su propio pensamiento, que Carlos Rabascall tiene una forma de hacer política, no de ahora (...) Lo que estamos proponiendo como un proyecto independiente, que evidentemente la idea es que converjan varias organizaciones políticas, es la construcción de un modelo de equilibrio social que se sustente en las necesidades de generar crecimiento económico: consumo, inversión pública e inversión privada.

¿Con qué organizaciones ha tenido acercamientos?

Es muy temprano para poder decirlo. Me disculpa, pero eso en su momento.