Pillos les disparan a cinco personas en una cancha de la zona rural de Puebloviejo

Eran cerca de las 22:00 del sábado cuando sujetos desconocidos, a bordo de motocicletas, llegaron disparando contra un grupo de personas que se encontraban reunidas en la cancha del caserío La Curva, del recinto Voluntad de Dios, en la parroquia San Juan, del cantón Puebloviejo, Los Ríos.

¿“A quién habrán matado esos desgraciados”, fue la frase con la que reaccionó Johanna Terranova al oír una ráfaga de tiros cerca de su inmueble, sin esperar que una de las víctimas mortales era su propio hijo.

En total hubo cinco víctimas y una de ellas era Galo Enrique Marmolejo Terranova, de 21 años, quien murió de forma instantánea. El segundo fallecido fue Jostyn Chica Vera, también de 21 años, quien murió en el hospital Martín Icaza de Babahoyo, hasta donde fueron llevados los tres heridos restantes.

Johanna Terranova detalló que ella se aprestaba a bañarse cuando escuchó los disparos, le preguntó a su hija menor si había oído y esta respondió que eran cohetes, pero a la mujer le quedó la duda. Ya iba a entrar al baño cuando la llamó una pariente que vive cerca de la cancha y le dijo que le habían disparado a Galo, mencionó.

Familiares de uno de los jóvenes asesinados lloran su muerte y afirman que no existen motivos para el ataque. Cortesía

En ese rato se puso solo la blusa que tenía encima de la cama y salió conduciendo una motocicleta hasta el sector donde estaba su hijo. Se abalanzó al cuerpo sin importar empaparse de sangre y lloró desconsoladamente frente a su primogénito.

La madre indicó que Galo se desempeñaba como chofer en un carro de venta de mercadería de ferretería. El último recuerdo de él fue un no por respuesta cuando le preguntó si había estado bebiendo. “Me viró su carita antes de ingresar a la ducha y me contestó que no había bebido. Después de eso salió con su esposa en la moto y estuvieron en la cancha. Ella también resultó herida”, sostuvo.

Al mismo tiempo, Melba Vera, mamá de Jostyn, se enteró de que su hijo había fallecido en Babahoyo, tras no resistir a las heridas de bala en su cuerpo. Ella y varios miembros de su familia estaban en Urdaneta, participando de la misa cuando llamaron a avisarles lo ocurrido.

Era el menor de dos hermanos. Tras el suceso, su hermana Valeska Chica llegó llorando a la morgue de la capital riosense hasta donde fueron trasladados sus restos. “Jostyn por qué me dejaste sola”, repetía la joven llorando arrimada a un poste en los exteriores del anfiteatro.

Los deudos de ambos jóvenes no entienden qué motivó el crimen si ninguno tenía problemas. Jostyn laboraba como chofer con su padre y en los ratos libres se reunía con amigos a conversar en la cancha.

La policía ahora investiga en contra de quién estaba dirigido el atentado que acabó con dos vidas. Los heridos están estables y se espera recuperen el alta médica en los próximos días.(DV)

