Pichincha y Guayas concentran mayoría de casos respiratorios

Aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya no considera a la COVID-19 una emergencia sanitaria mundial, las infecciones respiratorias continúan siendo un problema de salud pública en Ecuador. Rosario Vargas, una ciudadana con una enfermedad crónica, representa a quienes siguen tomando precauciones, como el uso de mascarilla, especialmente en espacios cerrados y transporte público.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) respalda esta preocupación con datos: las provincias de Pichincha y Guayas concentran más del 50 % de los casos de COVID-19 a nivel nacional en lo que va del año. Este panorama ha llevado a un incremento generalizado de infecciones respiratorias, coincidiendo con el aumento de casos de influenza y otros virus estacionales. De enero a julio de 2024, se han reportado 30 fallecidos en el país.

El invierno contribuye en el incremento de las cifras

El neumólogo César Delgado explica que la temporada invernal suele coincidir con un pico de enfermedades respiratorias como la influenza. Sin embargo, en los últimos meses se ha observado un aumento significativo en los diagnósticos de estas afecciones.

A pesar de este incremento, el especialista señala que no se ha evidenciado un aumento en hospitalizaciones, sugiriendo que muchas infecciones son leves. A diario atiende a pacientes con rinosinusitis, bronquitis, bronconeumonía y faringitis, principalmente personas menores de 50 años.

A nivel nacional, el panorama sigue complicado. Según las cifras del MSP hasta el 23 de junio, la provincia del Guayas es la segunda con mayor número de enfermedades respiratorias. En Pichincha se registraron 420 casos, con Influenza B (109 pacientes) y Virus Sincicial Respiratorio (SVR) (167 pacientes) como los patógenos más comunes. En Guayas, se registraron 165 casos, predominando SVR con 98 y SARS-CoV-2 con 45.

El especialista Daniel Polo atribuye este resurgimiento de enfermedades respiratorias a la relajación de las medidas preventivas adoptadas durante la pandemia, como el lavado de manos frecuente y el uso de mascarilla. “Hemos bajado la guardia”, afirma Polo. Esta opinión es compartida por usuarios consultados por EXPRESO, como Diana Untuña, quien señala que, aunque en los hospitales aún es obligatorio el uso de mascarillas, en otros espacios ya no se siguen estas medidas. “Las personas ya no se cubren al estornudar, no usan mascarilla cuando están enfermas y en los buses viajan con las ventanas cerradas, lo que nos obliga a las personas adultas a utilizar mascarilla”.

El pasado 3 de julio, el MSP reportó la circulación de la nueva variante denominada KP.2 (FLiRT). Los primeros casos se registraron en un hombre de 24 años y una mujer de 42 años en Cotopaxi, ambos con cobertura de vacunación y sin antecedentes de patologías. Aunque la variante no ha demostrado ser grave, es muy contagiosa, por lo que es importante adoptar medidas de bioseguridad si se presentan síntomas respiratorios.

Guayas reporta un incremento importante

En Guayas, la situación es igualmente preocupante. Según el Municipio de Guayaquil, solo en julio de 2024, el hospital Bicentenario atendió a más de 742 personas, mientras que en abril del mismo año la cifra fue de 269, un aumento significativo en apenas tres meses.

Las cifras del mes pasado indican que la rinofaringitis aguda (resfriado común), la infección aguda de las vías respiratorias superiores no especificadas y la rinitis alérgica no especificada son los tres diagnósticos más comunes. En el caso del resfriado común, 416 personas se contagiaron, mientras que las otras dos infecciones afectaron a 92 y 69 personas, respectivamente.

Mario Paredes Cruz, epidemiólogo del área de sanidad de la Armada del Ecuador, explica que este aumento de casos se debe a una ‘tripledemia’, una acumulación de patologías. “COVID-19, SVR e Influenza son las infecciones más observadas actualmente. Esta es una situación excepcional”.

Una de estas enfermedades, la COVID, no deja de transmitirse, mientras que las otras son estacionales, pero también llegan por el ingreso de migrantes internos y externos, asegura Paredes. Además, factores como el cambio de clima han causado una activación de los virus de la gripe común y la influenza en la provincia, generando un ‘cóctel de alergias’.

El neumólogo y alergólogo Iván Cherrez destaca que la percepción de un aumento en las infecciones respiratorias se debe a una ‘deuda inmunológica’.

“El cuidado extremo durante los años de pandemia evitó contagios de Influenza, SVR, Adenovirus, entre otros, lo que resultó en una pérdida de inmunidad contra ellos. Al relajarse las medidas adoptadas por el virus, la respuesta fue infecciones más fuertes de lo habitual para estas enfermedades estacionales”, explica Cherrez.

En las dos regiones, el SVR es la patología predominante, lo que evidencia la persistencia de las infecciones respiratorias en Ecuador.

