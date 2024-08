Más de 32 mil fármacos, retirados de perchas en lo que va de 2024

Buscar medicina más barata puede ser un desafío, pero también un gran riesgo para la salud. La oferta atractiva que se cuela en varios sectores comerciales de Guayaquil promete, en efecto, el ahorro de algunos dólares para el bolsillo, pero estos medicamentos podrían estar adulterados, caducados o no tener registro.

Un fármaco como el metotrexato, para tratar la artritis reumatoide, normalmente puede costar 38 dólares, pero el precio de ese mismo producto puede llegar a estar entre 3 y 12 dólares en la Bahía de la ciudad. Esos precios bajos, si bien incitan a la compra, en realidad representan un peligro para el ciudadano, advierte la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa). Esta zona comercial del Puerto Principal es uno de los puntos ya reconocidos por la distribución y venta de medicina irregular, que tiene entre sus compradores al ciudadano de escasos recursos.

“Las personas que buscan esto no solo quieren encontrar su medicina, (también) quieren que sea asequible; pero muchas veces esas dos variables no se dan a la par. Muchas personas optan por comprar medicina en lugares de dudosa procedencia. Lo mejor que les puede pasar es que no sientan nada; y lo peor es que les haga más daño”, advierte el ciudadano Ernesto Delgado, quien admite haberse visto obligado a recurrir a estos locales donde ha resultado estafado.

Pero la circulación de medicinas caducadas y de mala calidad es un problema que no solo afecta a Guayaquil, sino a otras ciudades a nivel nacional.

Cifra En las fronteras se retiró un total de 28.700 medicamentos de contrabando sin registro, caducos o adulterados en su contenido o indicaciones.



Así lo evidencian los últimos reportes de Arcsa que citan los decomisos. En el 2023, la entidad llegó a registrar un total de 419 medicamentos confiscados, una cantidad que se ha multiplicado en lo que va de este año, pues solo hasta el 4 julio (última fecha de corte) esa cifra ya alcanzaba las 32.900 unidades.

El pasado 23 de julio en Pelileo, Tungurahua, fueron descubiertos más de 4.800 fármacos caducados en una farmacia local. Pocos días después, en Guayaquil, se realizó asimismo un operativo dentro de un establecimiento donde fueron retiradas 64 unidades que, en su mayoría, no contaban con los registros sanitarios requeridos. Otras medicinas habían expirado ya.

La entidad explica que este incremento de casos se explica por los mayores operativos que ejecuta la administración actual. Daniel Sánchez, director ejecutivo de la Agencia, enfatiza que lo decomisado el año pasado es apenas el 5 % de los resultados del 2024, año en que han sido intervenidas con mayor rigor zonas vulnerables a esta práctica. Además de la Bahía de Guayaquil, dice, la venta irregular también se reporta en las fronteras del país, tanto en el norte como en el sur. Huaquillas, menciona, es uno de los puntos donde mayor control se ha aplicado.

Solo en el Puerto Principal, la cifra de productos requisados alcanza las 4.200 unidades; mientras que en fronteras, 28.700 unidades.

Sánchez reconoce que esta situación en Guayaquil no es nueva. “Esto lleva algunos años que ha sido inobservado (por las autoridades) y esto afecta al cuidado del ciudadano... La razón de que hoy sea mayor la cantidad (de decomisos) que en todo el año pasado, es por la omisión de las autoridades. Ha sido responsabilidad de los servidores públicos de otra administración. Nosotros desde diciembre estamos actuando”.

Varios de estos medicamentos han sido retirados por estar caducados. JOFFRE FLORES

De enero a junio de este año, dice, se han efectuado en total 3.334 controles en los que se hallaron irregularidades. “Incluso se han encontrado herramientas con las que se borraban fechas de caducidad. Ponían otras fechas y alteraban los registros de cada producto”, revela Sánchez.

Este Diario también consultó a Arcsa sobre detalles de multas y los locales clausurados por esta problemática, pero la entidad no entregó esa información hasta el cierre de esta edición.

DAÑOS

Afectaciones en la salud

La metformina, producto para controlar el azúcar, en el mercado se encuentra a un valor de 7,50 dólares, pero en sitios como la Bahía puede adquirirse a tan solo un dólar. El doctor Francisco Plaza indica que el comprar medicamentos en estos puntos puede tener varias consecuencias. “Una medicina caducada solo pierde su efectividad entre más días pasen. Lo más leve que puede pasar es que dure menos el efecto, pero en otra instancias puede complicar un cuadro por no tratarse como se debe una enfermedad”, explica.

Indica que por lo general no hay una afectación directa. Excepto para medicinas como la tetraciclina, que una vez caducada puede causar afectaciones en el sistema renal y nervioso del paciente.

Añade que en los casos de productos falsificados, existe la posibilidad de que sus componentes normales sean remplazados por elementos tóxicos.

