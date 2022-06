Paro nacional: Fundamedios cuenta 30 agresiones a periodistas en la protesta

Periodistas agredidos. En el marco del paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), los comunicadores sociales también han sido víctimas de hechos violentos durante sus coberturas diarias. Las redes sociales recogen momentos en los que los periodistas son agredidos, sobre todo por manifestantes. Kátherin Heredia y José Daniel Acosta, periodistas de Diario EXPRESO, fueron víctimas de amedrentamientos por parte de manifestantes en la cobertura del pasado domingo.

Guillermo Lasso: "Hemos llamado al dialogo, pero ellos no quieren la paz"

[ AHORA ] Cerrada la Panamericana Norte en San Miguel del Común. Comuneros están agresivos y no permiten que la prensa pueda acercarse a realizar fotografías. #ParoNacional 🇪🇨 pic.twitter.com/UMBktFhmEl

La periodista Andrea Baez, de Ecuavisa, publicó hoy, 20 de junio del 2022, un video en su cuenta oficial de Twitter en el que recoge el momento en el que un manifestante intenta agredir a una periodista de Teleamazonas y su equipo. El camarógrafo reacciona enfocándolo luego de que lanzara una piedra. Un equipo de Ecuavisa fue agredido en el cantón El Triunfo en la provincia del Guayas.

Fundamedios, según confirmó su director César Ricaurte a este medio, contabiliza 30 medios y periodistas agredidos en el marco de los ocho días de protesta tanto del lado de manifestantes como de la fuerza pública. Francisco Rocha, director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep), comentó a EXPRESO que en estos últimos días se ha registrado un incremento de las agresiones a periodistas.

Cuando inició este nuevo paro advertimos que la prensa está bajo acecho de quienes quieren silenciarnos, pero no lo vamos a permitir... No hay duda que en estos últimos días se han incrementado y quieren usarnos en un conflicto que no ha provocado la prensa sino que tiene que resolver la sociedad ecuatoriana.

Francisco Rocha, director ejecutivo de la Aedep.