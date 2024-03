El país que cree en todo y nada: la “farra” de Daniel Noboa

Los ecuatorianos nos hemos convertido en una sociedad desconfiada de nuestros gobernantes, asambleístas, jueces, fiscales, policías, políticos, periodistas. Desconfiamos de lo que leemos en los diarios o vemos en televisión; no les creemos a los ministros cuando nos anuncian una obra ni a los jueces cuando dictan sentencia. Hasta desconfiamos de quienes están a nuestro alrededor. Pensamos que nuestros vecinos mienten y que nuestros compañeros de trabajo o jefes quieren aprovecharse de nosotros. Hay quienes ni siquiera confían en sus familiares más cercanos.

A pesar de esta desconfianza, cuando recibimos un WhatsApp con una imagen trucada o leemos en alguna red social un chisme sobre la vida privada de una política o los negocios de un empresario, inmediatamente lo creemos, lo comentamos, lo reenviamos a nuestros contactos y convertimos esa noticia falsa en una verdad absoluta. Algunos, para no parecer chismosos, preguntan ingenuamente: “¿Será verdad?”.

Podría dar muchísimos ejemplos sobre falsas informaciones que causaron daño a personas, pero prefiero no hacerlo para no volver a causarles daño. Acepto que también he caído, en alguna ocasión, en la trampa de las redes mentirosas. Ahora tengo mucho cuidado antes de reenviar una información y me tomo tres minutos de mi tiempo para investigar la proveniencia, autor e intenciones de cualquier publicación que me resulte extraña.

Ahora bien, sobre la farra del presidente. No sé si Daniel Noboa se fue de fiesta en Madrid. No he visto evidencia alguna. Hasta ahora lo único verificado es que fue a cenar a un restaurante japonés después de sus actos oficiales y luego se fue al hotel.

No sé si el presidente transfirió €15.000 desde su cuenta personal, porque había olvidado su billetera.

Tampoco sé si gritó “¡vamos a farrear!” mientras lanzaba billetes al aire como Huicho Domínguez en ‘El Premio Mayor’ porque tampoco hay evidencias de que lo haya hecho.

Lo que sí puedo asegurar es que nada de esto debería importarnos o escandalizarnos, siempre y cuando lo haya hecho con su dinero y no con el dinero de los ecuatorianos.

Que un presidente se vaya de fiesta después del trabajo y en una actividad privada no debe llamarnos la atención, insisto, mientras no utilice recursos públicos.

Veamos los hechos empezando por dónde se publicó la información. Se trata de un medio digital de extrema derecha, que se identifica como tal. Se declara monárquico, democrático, provida, creyente del libre mercado, de la unidad española y de la doctrina social de la Iglesia. No tiene publicidad y su impulsadora es la Asociación Católica de Propagandistas. En pocas palabras, un medio “curuchupa”.

El autor de la nota es Alejandro Entrambasaguas, un abogado de 26 años que se ha dedicado al periodismo de investigación y no es la primera vez que escribe sobre Ecuador. En septiembre de 2021 acusó a Rafael Correa y Ricardo Patiño de haber malversado 10 millones de dólares del estado ecuatoriano para entregárselos al movimiento político español Podemos. Por eso extraña que sean los correístas quienes más lo aplauden. Parecería que han olvidado las farras de su líder en Carondelet, esas sí con nuestro dinero.

En una consulta efectuada por Diario EXPRESO a la cancillería española, esta respondió: “No hubo queja formal y todas las llamadas telefónicas que hubo con la Embajada de Ecuador fueron por cuestiones logísticas, no hubo nada más por nuestra parte”.

El secretario de comunicación de Ecuador también se pronunció y dijo a EXPRESO que todo es falso. La respuesta final la dio el mismo presidente Noboa al mostrar su satisfacción sobre la aprobación de la quinta ley económica urgente en la Asamblea, concluyendo con un sarcástico “… ahora sí, ¡vamos a farrear!”.

Con este contexto puedo decir que no hay evidencias que demuestren que el presidente se haya pegado la gran farra. Y si lo hizo, no hay pruebas de que lo haya hecho con nuestro dinero. Si el diario digital presenta algún documento, video o imagen de que el presidente farreó con recursos públicos, entonces las evidencias harán cambiar mi opinión. Por ahora lo tomaré como una de las tantas noticias sensacionalistas que se publican en el mundo.

Pero, ¿por qué les resulta tan fácil a algunas personas creer lo que dice un medio digital de extrema derecha y sin trayectoria, pero se les hace tan difícil creer lo que dicen las autoridades? Por varias razones:

1. En una sociedad desinformada, las personas buscan darle sentido a su entorno y, pueden encontrar este sentido en informaciones falsas, aunque no tengan bases en evidencias.

2. La desconfianza en las instituciones también nos puede llevar a creer en cualquier cosa que se oponga a esas instituciones, incluso sin fundamento.

3. Hay personas que buscan información que confirme sus tendencias ideológicas. Esto puede llevarlas a creer en cosas que no son ciertas, simplemente porque se ajustan a su visión del mundo.

4. La falta de pensamiento crítico hace que las personas sean susceptibles a ser manipuladas para creer en cosas que no son ciertas, especialmente en las redes sociales.

5. Es importante ser crítico con la información que recibimos y evaluar cuidadosamente las fuentes antes de darles crédito. Dicho esto, “ahora sí, ¡vamos a farrear!”.

