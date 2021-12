A tomar más jarabe de paciencia. Así respondió Nilo Cedeño ante las justificaciones del gerente del hospital del Teodoro Maldonado Carbo, Francisco Andino, en relación con la falta de medicamentos y los procesos que emprendió hace cuatro meses.

Este miércoles, en las ciudades de Guayaquil, Quito y Cuenca cientos de enfermos llegaron a los hospitales del Ministerio de Salud y de la Seguridad Social para exigir la entrega de medicinas que pueden llegar a costar hasta $ 5.000.

Los usuarios señalan que las recetas nunca están completas y que últimamente tienen que adquirirlas al 100 %, pero que lastimosamente por el costo de sus dosis hace que no puedan cumplir con el tratamiento como debe ser.

En Guayaquil, por ejemplo: en los exteriores del hospital Teodoro Maldonado Carbo, se congregaron cerca de 50 personas a las que también se les unían afiliados que al salir de la farmacia denunciaban que no les entregaban medicamentos.

Luego de más de una hora de protestas, llegó el gerente de la casa de salud, Francisco Andino, pidió calma y que suban hasta el auditorio para presentarles el plan de acción que aún no es ejecutado porque está en revisión legal. Sin embargo, la propuesta se enmarca en la “externalización” de la farmacia y que estas sean escogidas bajo ciertos criterios y que funcione con el uso de la huella dactilar o de un familiar bajo una autorización escrita.

En varias ocasiones, fue interrumpido por los oyentes para refutar las justificaciones.

“Yo le reclamo como madre. A mi niño, lo tengo postrado en cama porque acá se me puede empeorar de lo que no hay nada, me dieron 48 ampollas para que me las lleve a la casa, pero el mismo hospital me pidió días después que le devuelva 24 para el paciente que lleva tres meses hospitalizado y ni mi hijo ni el otro paciente completaron el tratamiento”, lamentó Daniela Sánchez por su hijo con hemofilia.

Ante esta situación, explicó que los medicamentos que su familiar necesita llegarán el 11 de diciembre y, aunque incómoda por la espera, dijo que “ojalá se cumpla para que mi hijo no empeore porque es triste ver cómo se debilita”. Sin embargo, no se atrevió a dar fechas exactas para el resto de medicamentos. Esperan que a mediados de diciembre lleguen más fármacos.

Así también, recibió críticas por el trato del personal que labora en la institución, pues una usuaria se quejó que desde emergencias no quisieron que su familiar sea intervenido quirúrgicamente porque no había tinta para imprimir la orden e iniciar el proceso.