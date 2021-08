Francisco Andino: “Es diez veces más fácil administrar el Ministerio de Salud que el Teodoro Maldonado Carbo”

En los últimos años, la Fiscalía ha abierto varias investigaciones por compras irregulares en el Teodoro Maldonado Carbo y hace dos semanas la Contraloría emitió una auditoría en la que señala que el hospital hizo compras por 17 millones de dólares eludiendo procedimientos de contratación entre 2018 y 2020.

- ¿Cómo encontró al hospital?

- Hemos encontrado un hospital en crisis. Tenemos 405 ítems en stock cero, de unos 800, pero son los de mayor consumo. No hay ni acetaminofén. Hay daños en la infraestructura, en los calderos. Hubo gerencias que quisieron reconstruir áreas y solo las dejaron devastadas. Tenemos quirófanos, como dijo el vicepresidente, que no están operativos y los que están operativos tienen falencias. Tenemos un buen presupuesto que no está devengado. Ya vamos para el octavo mes apenas con el 40 % del total del presupuesto (utilizado).

- El vicepresidente ha dicho que usted llega a hacer cambios, pero suena a discurso repetido. ¿Qué va a hacer?

- Hemos generado mesas de trabajo con todos. Ya tengo el resultado preliminar de un informe para hacer una planificación adecuada. Tenemos una propuesta de hacer adquisiciones plurianuales con pagos e ingresos cuatrimestrales. Hay una deuda de arrastre de 46 millones en la que estamos chequeando las que podemos devengar en este presupuesto, que son aproximadamente 6 millones que, entre comillas, podrían estar bien hechas.

- ¿46 millones de deuda a proveedores?

- Sí. Yo no voy a hacer juicios de valor sobre qué pasó. Eso le corresponde a las autoridades de control, que tienen las puertas abiertas. Cada quién tiene que responder por su gestión.

- ¿Cuánto tiempo tomarán los cambios?

- Hemos hecho un diagnóstico macro que he pasado a las autoridades. Estamos levantando la información micro sobre insumos, medicamentos, requerimientos, organización. Tenemos problemas en lavandería, en la cocina, en una bodega que está mal distribuida y genera conflicto. Hay químicos de 15 años y le he pedido al presidente del Colegio de Ingenieros Químicos que nos visite para ver qué podemos hacer. Es como un área 51 donde falta encontrar un marciano. Hay que homogeneizar la bodega, la farmacia y priorizar cosas que verdaderamente necesitamos tener. El área de quirófano es prioridad, emergencias es prioridad, la terapia intensiva es prioridad, el área devastada es prioridad. Aquí hay más prioridades que cualquier otra cosa.

- ¿Cuál es el porcentaje de operatividad del hospital?

- El hospital está trabajando en un 60 % de las camas y estructura útil porque podría bajar si ponemos las camas que no están útiles, que son 100.

- ¿Y qué solución rápida le da a los pacientes que sienten la escasez?

- Por ahora hay que esperar un poquito, estamos planificando. Estoy contra la espada y la pared. Sé que la salud es urgente y he pensado inclusive en declarar una emergencia, pero estos procesos pueden traer problemas en el futuro. El otro camino es trabajar hasta resolver el problema. El equipo que viene conmigo no es invasor, está trabajando sábado y domingo, 12 horas diarias, para generar un planteamiento de resolución.

- Pero, ¿qué hará hasta eso?

- Hemos hecho préstamos y también algo que no debe suceder en secuencia: ínfimas (cuantías). Estamos haciendo una minga contra el stock cero.

- ¿Y en cuánto tiempo habrá los medicamentos?

- Ojalá sean 30 días, ojalá, pero como tope no pueden pasar los 90 días.

- Además de las emergencias, la Contraloría ha hablado de irregularidades en las ínfimas cuantías. ¿Cómo va a evitar que esto pase?

- Por ahora las ínfimas cuantías son las emergencias para comprar propofol, antirretrovirales, oxígeno... ¿Cómo podría parar una ínfima cuantía si mi cirujano me dice que no tenemos ni aguja, pero tengo bodegas llenas de agujas que no sirven para él? No puedo. Con el propofol ya hay un proceso de investigación por no haber generado elementos… Este es el reto más grande de mi vida. Es diez veces más fácil administrar el Ministerio de Salud que el Teodoro Maldonado Carbo.

- La Fiscalía dice que hay mafias en el hospital. ¿Cómo las va a combatir?

- Los buenos son más. Aquí la gente las va a combatir, no solo yo. Tenemos que ubicar quiénes son y quiénes no son. Mi seguridad personal también es parte de este tema, pero asumimos un reto. Tenemos todo el respaldo de las autoridades.

- ¿Va a sanear el hospital?

- Eso es poquito a poquito.

- ¿Va a poner algún control en las compras públicas?

- Vamos a aplicar inteligencia artificial en las zonas sensibles. Vamos a tener visores como esa pantalla que me permitan ver la cantidad y la calidad de trabajo de cada uno de los trabajadores. La tecnología nos va a ayudar a saber quién quiere trabajar y quién no. Y el que no quiera que dé un paso al costado. Es más, ya están renunciando algunos, solitos, yo no sé por qué. Yo no he evaluado todavía.

- ¿Qué diferencia ve entre el hospital en el que se educó y el de ahora?

- Ese tenía falencias, pero no como las de hoy. Esto es una crisis de catorce años. Hay deuda de arrastre de 2011. ¿Cómo puedo pagar 12 millones de dólares en convenios (de pago)? Son impagables. ¿Por qué hicieron el convenio? No lo sé. ¿Cómo puedo pagar recurrencias de 223 ínfimas?

- Eso es lo que está investigando la Fiscalía...

- Por eso. Hay gente que dice: ya se consumieron mis productos hace años, me deben tanto. Tendrán que ir a los órganos respectivos. Pero Francisco Andino no recibe a proveedores ni visitas. El sistema de compras es público y yo no estoy aquí para favorecer a nadie. Aquí falleció mi madre y yo sé cómo se sufre (se le quiebra la voz). No se puede permitir que la gente sufra cuando hay plata. Así como tengo llanto, tengo fuerza. Lo vamos a hacer.