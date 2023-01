🇪🇨 Hermano ecuatoriano/a NO te dejes engañar, 8 preguntas engañosas NO resolverán los problemas del Ecuador.

Dile NO a la consulta de Lasso, ¡No al mal gobierno de @LassoGuillermo!

La consulta de Lasso NO te dará empleo, salud, seguridad, ni educación. #CONAIE pic.twitter.com/kLT1ygMQCU