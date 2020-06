Óscar Arcentales: "Estamos pagando por apetitos de grupos políticos"

El 15 de mayo nueve personas fueron procesadas por la adjudicación irregular del contrato para la construcción del hospital de Pedernales, una obra heredada del terremoto del 2016. Uno de los constructores también fue detenido. Semanas después, la Policía detuvo al asambleísta Daniel Mendoza y otros vinculados con este caso, por lo que el Ministerio de Obras Públicas decidió terminar unilateralmente el contrato.

- El ministro de Obras Públicas anunció que terminarían, de nuevo, con el contrato del hospital de Pedernales, una posibilidad que ustedes rechazaban, ¿llegaron a algún acuerdo?

- La población está inquieta por las inapropiadas declaraciones del ministro de Salud que dijo que ya no se iba a construir un hospital, sino que quedaría uno móvil. Eso alarma a la población y por eso hablé con el ministro de Obras Públicas, ahora a cargo del Secob y del Comité para la reconstrucción. Él se comprometió a que en 90 días estaría construyéndose, pero que las obras no se van a paralizar hasta que el consorcio no justifique un sinnúmero de situaciones que están en litigio. Dijo que hay un faltante de 2 millones por justificar.

- Habían pedido que se busquen otras maneras legales para que no se paralice la obra...

- Sí, pedimos que la construcción del hospital no sufra ninguna situación negativa. Por funcionarios de menor jerarquía a las autoridades superiores del Gobierno, y tal vez por presiones políticas, de satisfacer apetitos de actores políticos o grupos, el pueblo no puede pagar las consecuencias de una mala contratación. En eso la población tiene todo el derecho a manifestarse.

- Y ¿qué alternativas le dieron para que no se paralice la obra?

- Puede contratar por régimen especial, cambiar el consorcio bajo el mismo contrato. Ellos tendrán que ver cuál es la que afecta menos con relación al tiempo. No olvidemos que este Gobierno tiene unos 11 meses y esa es nuestra gran preocupación. Ojalá que el cambio de administración no signifique otro retraso de la obra.

- ¿Cuál es el estado de las otras obras que debían hacerse con el dinero de la reconstrucción?

- Ninguna de las que se iniciaron luego del terremoto están culminadas al 100 %. Unas están paralizadas, otras inconclusas o funcionando a medias.

- ¿Cuáles son?

- La subestación que va a regular el voltaje, la línea de conducción eléctrica, el edificio de CNEL, la planta potabilizadora de agua, el soterramiento de 9 manzanas y dos proyectos habitacionales. Esta es una maldad, es un atropello de parte de los contratistas hacia Pedernales.

- Pero no solo son los contratistas, también está vinculado el director del Secob...

- Sí, funcionarios que han cedido a apetitos personales de grupos políticos, de sectores y ahora pagamos por eso.

- Y el asambleísta Daniel Mendoza...

- Yo digo apetitos personales de grupos políticos. La justicia lo determinará en los próximos días.

- ¿Cuál es el estado del hospital móvil?

- Tiene muchas falencias. Está escaso de médicos, pues muchos renunciaron y regresaron a Guayaquil. Los respiradores que estaban en mal estado también fueron trasladados a Guayaquil y no regresaron. Hace calor en las carpas y no cumple con las condiciones mínimas para atender. Con la sociedad civil hemos puesto oxígeno y muchas cosas más.