Obreros, de vuelta a los proyectos hoteleros

El River Garden esperaba que este fuese su año. El hotel, cuya construcción tardó varios años tras variaciones del concepto y tamaño (hoy 112 habitaciones y 48 suites inmobiliarias), fue terminado finalmente en plena zona rosa y ha pospuesto su inauguración por la dramática irrupción de la pandemia de la COVID-19. Antes de todo esto, el panorama en el que iba a abrir -primer trimestre de 2020- llenaba de optimismo a sus propietarios: 3’970.573 viajeros, entre nacionales y extranjeros, habían ingresado por el aeropuerto José Joaquín de Olmedo en 2019. Este año, hasta el cierre de octubre suman algo más de 1’129.000 pasajeros.

En estos días, con una merma de hasta el 60 % de la ocupación hotelera -en los días más duros de la crisis apenas un 9 % se ocupó-, el escenario no es nada atractivo. “Esperamos que las condiciones mejoren. Tenemos pleno entusiasmo de que en los próximos meses sea diferente y podamos inaugurarlo como debe ser”, dijo José Luis Morejón, gerente general del hotel ubicado en las calles Panamá e Imbabura. Siendo optimistas, se prevé ponerlo en servicio de manera progresiva a partir del primer trimestre del 2021.

Pero el River Garden no es el único que revisó sus planes tras la emergencia sanitaria. Hasta diciembre del 2019, varios proyectos hoteleros estaban ejecutándose o habían anunciado el inicio de los trabajos de construcción durante el primer semestre de este año. Entre estos, dos hoteles Ibis, con propietarios diferentes, del grupo francés Accor, que administra 3.600 hoteles y 460.000 habitaciones, en 92 países. Uno en la av. Francisco de Orellana y otro frente al malecón Simón Bolívar, en el casco histórico de Guayaquil.

Otro de los que se vieron obligados a suspender los trabajos, tras la pandemia, es el Royal Hideaway Guayaquil, en Urdesa, a un costado de la avenida Víctor Emilio Estrada, al pie del estero Salado. “El proyecto no se ha cancelado. La fecha tentativa de inicio de la construcción sería en junio 2021”, mencionó Carlos Escandón, uno de los voceros en Guayaquil, quien no ofreció más detalles de la paralización de las obras.

Temporada Solo entre noviembre y julio hubo 724.022 arribos por el aeropuerto José Joaquín de Olmedo. Cuando en los dos primeros meses del año, previa a la emergencia, sumó 677.567 ingresos.

En el caso del Ibis de la Francisco de Orellana, Mateo Estrella Durán, gerente de Ecuaresorts, el consorcio cuencano dueño del proyecto, mencionó que se había previsto iniciar su edificación en mayo pasado. El edificio de 10 pisos, 160 habitaciones y una ocupación de 1.300 m2, requiere una inversión de 13 millones de dólares.

No existe aún una nueva fecha para iniciar la obra. “No podemos construir hasta que no se aclare el panorama y las reglas de juego en la economía del país y de la emergencia sanitaria”, comentó Estrella Durán a EXPRESO.

Luis Villacrés Vélez, director ejecutivo del proyecto Hotel Ibis Styles, en la esquina sur-oeste de Malecón y Roca, mencionó que los trabajos de excavación iniciaron precisamente días antes de la pandemia, por lo que se vieron obligados a paralizar los trabajos durante tres meses. En estos días, respetando las normas de bioseguridad y las direcciones de las autoridades municipales, “están terminadas las obras de tablestacado y muros de contención, vamos pronto a fundir losa de subsuelo y la del lobby del hotel”.

Se plantea inaugurarlo en las fiestas de octubre 2021. El hotel está proyectado en un edificio de 14 pisos y 204 habitaciones. La inversión total es de 13,5 millones de dólares, un proyecto de propiedad del consorcio H.O.V Hotelera Quito S.A., propietaria del Swissotel y del Hotel Plaza Grande en Quito.

Esta empresa, integrada por ecuatorianos, había propuesto un megaproyecto denominado SwissTower, compuesto por dos torres de 40 pisos, 190 metros de alto y una inversión total de 120 millones de dólares, y que ocupaba dos terrenos al pie del malecón Simón Bolívar. “Con la brusca caída de los precios del petróleo en 2018, de los ingresos como país y de toda la economía nacional; así como del ajuste de créditos en el sistema financiero, decidimos suspender, retrasar la construcción del Swissotel en Guayaquil. “Ahora con esta crisis mundial por la pandemia, estamos obligados a manejarnos con más cautela, con más calma y reducir el tamaño y monto de las inversiones”, aclaró el vocero de H.O.V Hotelera Quito S.A.

Otro de los proyectos que continúan ejecutándose en estos días es el Fortich ApartHotel, ubicado en el ala noroeste de las calles Tulcán, entre bulevar 9 de Octubre y Primero de Mayo. Según Juan Carlos Macio, vocero de la compañía Inmobiliaria NPG, la construcción comenzó a ejecutarse en 2009, “pero por un hecho que no entendemos, se revocó el permiso (municipal)”. Tras una para de casi 10 años, desde enero se reiniciaron las labores. “Si no se hubiese presentado la pandemia estaríamos por inaugurarlo por estos días. Ahora no tenemos apuro. Esperamos que se aclare la situación económica y política del país, por el tema de las próximas elecciones”, agregó Macio.

Inauguración. El River Garden se ubica en un lugar destacado del centro histórico. Su apertura oficial estaba programada para mediados de año, pero la emergencia obligó a posponer ese momento. Cortesía

Sobre esta obra, cuyo esqueleto metálico se volvió un lugar común en el paisaje urbano del sector, existía de por medio una decisión del exalcalde Jaime Nebot, quien aseguraba que su funcionamiento no era el adecuado para el bulevar 9 de Octubre. Aunque Nicolás Peribonio González, dueño de una cadena de hoteles de paso, asegura que desde el inicio se intentó desarrollar en esta ubicación un complejo turístico. “Aspiraba a que sea un hotel de tres o cuatro estrellas”, tal como lo comentó en mayo del 2017 a este diario. La edificación terminada será de tres pisos altos, además de la planta baja, mezanine y subsuelo. Habrá 56 suites y un área de locales comerciales.

Un momento arriesgado para las inversiones

No es un buen año para muchas actividades comerciales y económicas en el planeta, sin embargo, si existe una que esté más afectada que otras, esa se relaciona con la llamada industria sin chimenea, el turismo. Solo en Guayaquil los 23 establecimientos agrupados en la Asociación Hotelera del Guayas (Ahotegu), presentan pérdidas que suman -entre marzo y octubre de este año- cerca de 40 millones de dólares por debajo del año 2019, a causa de la emergencia sanitaria.

Ejecución. El Hotel Ibis, es un proyecto de la compañía hotelera HOV y se lo construirá en Malecón y Roca. Corrresponde a la marca 'IBIS STYLES', con más de 1.200 hoteles alrededor del mundo. Cortesía

“No existe la varita mágica ni la bola de cristal que nos permita asegurar que esto va a mejorar o no, lo único que sabemos es que son situaciones que no son permanentes. En ese sentido hay muchas personas que se arriesgan a invertir en este momento y su éxito depende de cómo prospere la actual situación”, dice Pedro Serrano Wagner, presidente de la Ahotegu.

Algo similar piensa Gino Luzi Böhler, exadministrador del Grand Hotel Guayaquil, quien considera que nunca a lo largo de sus más de 40 años administrando hoteles entre Suiza y Latinoamérica, le tocó vivir una situación tan extrema. “No solamente se afectó la parte del hospedaje. Los hoteles tienen otros segmentos que también sufrieron mermas, como el negocio de restaurantes, el de los salones. Es decir, están afectados por todos lados”.

Panorama. El hotel Fortich, está planteado para extender la oferta de hospedaje turístico en el ala oeste del bulevar 9 de Octubre. Cortesía

Mateo Estrella, del grupo Ecuaresorts, considera que el Estado debería proponer créditos con tasas blandas y otros incentivos, al igual que lo que se ofreció en Manabí durante el terremoto, para alentar el sector del turismo. En su caso, eso es lo que esperan para comenzar a construir el Hotel Ibis en la avenida Francisco de Orellana, en Guayaquil.

Detalles del futuro IBIS

Alejándose un poco del convencionalismo tradicional de la hotelería, IBIS Styles es ideal para ejecutivos, gente de espíritu joven, a la moda y con estilo. Sin duda, la vista al río y el malecón de Guayaquil hará de este, un hotel muy especial, según aseguran a EXPRESO sus promotores. La torre del hotel ocupa una extensión de alrededor de 900 m2 de un solo terreno. Adicional a esto, también existe áreas de estacionamientos.

La inversión total del proyecto está estimada en 13.5 millones de dólares. El hotel terminado con amoblamiento y todos los equipos de cocina, ascensores, incendio, bombas, generador eléctrico, tendrá una inversión total de 13,5 millones de dólares. El hotel tendrá 14 plantas y contará con 204 habitaciones.

Se proyecta contratar a 100 personas en la operación y se emplearán cerca de medio millar de gente en su construcción.

El Fortich de la calle Tulcán

Antes de la pandemia, su ejecución estaba programada por 12 meses. En estos día se tenía previsto su apertura. Los trabajos que se reniciaron en enero se suspendieron durante la emergencia sanitaria, pero en junio volvieron los obreros. La planta baja del Fortich ApartHotel tendrá locales comerciales, especialmente destinadas para cadenas alimenticias. Tendrá parqueo para 35 vehículos.