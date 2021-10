Un retroceso. Así consideran los representantes de las distribuidoras de combustibles del país el congelamiento del sistema de bandas para las categorías diésel y extra en Ecuador.

Carlos Salazar, representante de las distribuidoras del insumo, señala que “mantenían la esperanza” de llegar a la liberación de precios, pero con el anuncio del presidente “se precarizará más” al sector.

“En el año 2003, nos bajaron el margen de rentabilidad que en ese tiempo era del 15 % al 13 % pero nos congelaron ya no en porcentaje sino en centavos de dólar por galón. Se sube el precio de la gasolina en 2018, 2019 y 2020 y seguimos obteniendo los 15 centavos como margen de comercialización de la gasolina que es compartido entre comercializadoras, transporte y estaciones de servicio, eso no se ha movido en los últimos 18 años”.

Su pedido apunta ahora a que el ministro de Energía, Juan Carlos Bermeo, atienda sus “sinnúmeros de requerimientos” para una audiencia y exponerle su situación.

Sin embargo, aunque el presidente Guillermo Lasso señaló que tras “haber escuchado” a la ciudadanía y a las organizaciones sociales, entre ellas, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y con el movimiento Pachakutik quienes solicitaron el congelamiento del precio del combustible. Este viernes, mostraron su rechazo a la medida en medio de la celebración del Consejo ampliado en Colta, Chimborazo. “Se analizan acciones unitarias”, postearon en su red social.

Denis Quispe, vicepresidente de la Federación de Transporte Pesado del Guayas, sí muestra su complacencia por la medida, sostiene que “hubiese sido mejor” que se congele con los precios anteriores. “Es bueno que le haya puesto un pare al alza de cada mes porque nos estaba ahorcando”, señaló además que esperan soluciones a otro tipo de compensaciones en el tema de aranceles, impuestos e insumos como aceites, repuestas, llantas y lubricantes.

El precio del galón del diésel pasó de $ 1,69 a $ 1,90, es decir tuvo un incremento de $ 0,21 centavos. Y la gasolina extra pasó de $ 2,50 el galón a $ 2,55.

No obstante, el Ministerio de Energía no tardó en enviar ayer un comunicado en el que enfatizó que la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (Arcernnr) se encargará de hacer las respectivas notificaciones y que también se hará respetar el valor anunciado. Precios que rigen desde las 00:00 de este sábado.

Desde Petroecuador se señaló que se garantizará el normal despacho y abastecimiento del combustible a las comercializadoras y distribuidoras.

“En la zona norte del país también continúan los despachos de gasolinas súper, extra, ecopaís, diésel premium, diésel 2 y jet A1. Desde los terminales de Petroecuador se garantiza el abastecimiento de combustibles a escala nacional”.

Desde 2020 nos señalaron que al momento en que se sinceren los precios y que liberalicen la importación, pues fijarán el precio y no habrá más márgenes. Esto preocupa. Carlos Salazar

Presidente nacional de los distribuidores de combustible

Como transportista vemos bien la medida porque ya no estamos pendientes de la subida ahora hay que controlar la intermediación, informalidad, cosas que dañan el mercado. Denis Quispe

Vicepresidente de la Federación de transporte pesado del Guayas