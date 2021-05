Nueva búsqueda de la joven Juliana Campoverde

Un equipo de búsqueda regresó nuevamente a una quebrada en el norte de Quito, en el sector de Bellavista, para buscar por segunda ocasión los restos de la joven Juliana Campoverde.

Ella desapareció el 7 de julio de 2012. Su madre Elizabeth Rodríguez dice que han pasado 3.233 días y 11 fiscales y no ha obtenido certezas de dónde se encuentra su hija.

Agentes de Criminalística y personal de la Fiscalía y de la Empresa Metropolitana de Aseo del Municipio de Quito descendieron a la quebrada a través de cabos y sogas.

Portaban herramientas como palas, que les permitirían revisar el sitio en el que el pastor evangélico condenado por el caso, aseguró haber arrojado a la víctima. La diligencia es parte de una medida de reparación integral dispuesta por la Corte Provincial de Pichincha.

Rodríguez estuvo presente sin mayores esperanzas. “Espero que realmente busquen a mi hija y descarten el lugar porque en ese sitio ya se encontraron cuatro restos indeterminados”, señaló.

Ella espera que, la respuesta que no le dieron 11 fiscales, al no encontrar rastros de Juliana esta vez sí la dé la última fiscal asignada al caso. ”Estamos a la espera que me entreguen los restos de mi hija para dejarla en un lugar digno”, manifestó.

Además, para ella, que haya existido un sentenciado no significa que se hizo justicia porque en el caso debían estar involucrados los cómplices, de quienes dijo, pertenecen a una misma familia y a una agrupación religiosa. La madre de Juliana señaló que en este día de búsqueda no encontraron nada en una jornada que duró dos horas y media. La búsqueda se retomará el próximo miércoles.