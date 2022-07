Un proceso lleno de disposiciones y pocas atenciones. Una de las piedras con la que tropiezan los niños con capacidades diferentes a la hora de solicitar al Ministerio de Salud Pública el carné de discapacidad, es la falta de turnos para acceder a exámenes y consultas, o la descoordinación que hay entre los centros de salud.

Así lo denuncian con desespero y poco optimismo la mamá de Megan, Mateo y Alejandro; niños con capacidades especiales que, tras varios intentos, no logran adquirir o renovar el documento que califica en puntos porcentuales su condición física o intelectual.

Entre los intentos fallidos está el de Aracely, madre de Alejandro, quien pese a tener los informes médicos, emitidos por los especialistas de la red de salud pública, que certifican que Alejandro tiene síndrome de Asperger, no ha logrado adquirir el carné de discapacidad.

“Desde 2021 he intentado sacar la cita a través del 171, el número de WhatsApp y la página web, pero nada, sin respuesta. Tuve que ir con una solicitud hasta el edificio Macro y ahí me la dieron. Justo cuando me la dan y llevo los informes que la psicóloga y la psiquiatra me dieron, me devuelven los papeles y me mandan a repetir el proceso porque me faltaban unos sellos. Incluso, la doctora que tenía que calificar a mi hijo me sugirió que el nuevo informe que debía llevar, tenía que ser como el que emite el Instituto de Neurociencias. Puras trabas”, denuncia con indignación Aracely.

A este malestar se une Génesis, quien contó a EXPRESO que pese a que su hijo Mateo ya tiene el carné de discapacidad, no ha podido acceder a la recalificación, por lo “difícil que es conseguir una consulta mensual con los especialistas”.

Génesis asegura que aunque ya tiene uno de los dos informes que necesita para que Mateo sea recalificado, le preocupa que este documento pierda vigencia mientras espera que el especialista emita el que le hace falta. “Porque cuando pido consulta no hay, y cuando consigo, tengo que esperar dos meses. ¿Se imagina cuánto va a tardar el nuevo informe? Seguramente mucho, porque la doctora me dijo que necesita evaluarla en varias consultas. Hasta que eso pase, el otro papel habrá perdido vigencia y tendré que empezar de cero otra vez”.

La falta de turnos para la recalificación y la descoordinación que hay entre los centros médicos a la hora de evaluar informes -como lo denunció a este Diario Aracely- son objeto de sorpresa para María José Rae, responsable de la Gestión Interna de Discapacidades de la Coordinación Zonal 8 de Salud. Porque a decir de ella, los usuarios pueden acceder a consultas rápidamente a través de los canales habilitados sin ningún problema. En cuanto al informe que le mandaron a realizar nuevamente a Aracely, la funcionaria aduce que “quizá la usuaria no entendió lo que le quiso decir el médico o le faltaba algo más al informe”. Esto pese a que quien lo emitió fue un especialista de la red de salud pública. Este Diario también increpó a Rae por la demora en las consultas médicas de valoración, pero la representante de la Zonal 8 refirió que eso no era de su competencia y no podía dar mayores detalles sobre eso.

Detalles que seguramente quisiera escuchar Mariana (nombre protegido) para entender por qué no logra conseguir una cita médica o un turno para realizar el encefalograma y otros exámenes que le solicitan los especialistas para evaluar y calificar, por segunda vez, el cuadro médico de su hija Megan, quien fue diagnosticada con autismo y crisis de ausencia en 2018.

“La última vez que Megan sufrió una crisis, la llevé al subcentro y el doctor me recomendó que haga una recalificación porque el cuadro de salud de mi hija ha desmejorado. Me derivó al hospital, y desde ese día he esperado que me asignen una consulta, pero aún nadie llama”, detalla Mariana.