Contexto

Nelsa Curbelo afirma que cumplió con su rol en la mesa de paz. Sostiene que casi todo el trabajo programado para seis meses fue cumplido en los tres primeros, y que se abrió el camino para la conciliación al interior de las cárceles, pero enfatiza que la opinión y acciones de un comisionado no representan a toda la mesa.

- ¿Esta salida se da por alguna diferencia con el Gobierno o con integrantes de la mesa?

Comisión de Paz enfatiza que su función es recomendar acciones para combatir la corrupción en las carceles en el país Leer más

- Se da por una muerte cruzada conmigo misma. Decidí hacer lo que creo que todavía creo que tengo capacidades de hacer y que pocas personas visualizan. Se abrió camino y hay gente capaz de lograr la paz.

- ¿Cómo está de salud? ¿Se dijo que su retiro era por ello?

- Muy bien y no es así.

- Hay situaciones que no comparte.

- Yo no quiero ser utilizada, eso sí que no. No me gusta que digan que hice algo que no hice. Yo asumo todo lo que hago y lo que hizo la comisión y no me gusta que digan algo que la comisión no hizo.

- ¿Qué no hizo la comisión?

-Hubo un comunicado (del SNAI) en el que se dijo que la comisión había participado en el decomiso de armas en La Roca y en realidad no fue así.

- Pero hubo alguien de la comisión.

“La Comisión, de ser el caso, puede alargarse en su tiempo” Leer más

- Claro, pero ella no es la comisión como tal.

- ¿Eso lesiona la imagen de la comisión?

- No creo que la lesione, pero sí me interesan las cosas claras. Para mí es fundamental en un trabajo asumir las responsabilidades y las asumo con sus respectivas consecuencias. El problema de las armas en La Roca es muy complejo y ese tema no puede ser tratado a la ligera. Creo que merece más tiempo. Creo que eso ya se superó, pero sí hubo una discrepancia.

- ¿Volverá a ocurrir?

- Creo que fue una equivocación y que no se midieron bien las consecuencias. La comisión no es SNAI. La mesa apoya en lo que debe apoyar, pero mezclar las aguas no sirve. Pero es evidente que sí se debe trabajar con SNAI.

- ¿Cuáles son los reparos que tiene sobre las decisiones de utilización de la cárcel La Roca?

Denuncias a policías que protegen a líderes, recoge informe de comisión sobre cárceles Leer más

- Hay que tener algunas pequeñas discusiones con las autoridades sobre La Roca... la represión. Tenemos una visión diferente en relación a la ruta. Creo que La Roca no es para nada la solución que hay. Entiendo la desesperación que hay por la seguridad, de aislar a elementos perturbadores para la sociedad, pero también hay que pensar en el tiempo y el trabajo constante.

- Pero su salida ya estaba pensada desde antes.

- Desde que cumplimos los tres meses, porque teníamos un producto ya en las manos y ya lo había hablado con algunos funcionarios, porque ya había hecho en tres meses lo que se debió hacer en seis y ya quedan pocos pasos.

- ¿Qué queda por hacer?

- Encontrar los pasos de prevención hasta el final y esos espacios son de mediano y largo plazo a través de acuerdos y convenios con la academia, sociedad civil; propuestas que sí son viables.

- ¿El problema con La Roca le dio el empujón para salir?

- No. Fue el trabajo de grupos civiles organizados que sirven de 08:00 a 17:00 todos los días de la semana con el fin de dar dignidad a los PPL, y es a ellos a quienes se les debe tomar en cuenta, lo hacen sin ayuda del Gobierno y voluntariamente.

La comisión de paz mediará hasta para concretar el censo Leer más

- Usted dijo que quiere trabajar donde sí puedan darse cambios reales.

- Quiero apostarle a la relación entre las cárceles y barrios, recuperar esos sectores en los que ahora no se puede ni entrar. Lograr paz ahí.

- ¿Cómo lograrlo, si las calles son el reflejo de las cárceles?

- Crear cooperativas de trabajo entre familiares de PPL, para que produzcan recursos en economías legales. Eso es también prevención de violencia.