El Municipio de Quito lidia con los gastos de las entidades adscritas

Jorge Yunda lidera el Concejo que no aprobó la liquidación presupuestaria de 2020.

No solo faltó dinero, también faltó coordinación. El reporte de liquidación presupuestaria del Municipio de Quito en 2020, que fue entregado el martes a los integrantes del Concejo Metropolitano, no fue aprobado por falta de documentos finales. La Administración General del cabildo entregó un texto que, entre otros puntos, no contaba con las ejecuciones monetarias de las empresas metropolitanas de Aseo, Hábitat y Gestión de Residuos Sólidos. Esas entidades, sin embargo, aseguran que sí presentaron sus reportes. Incluso tienen documentos para probarlo.

El 27 de enero, por ejemplo, Emaseo entregó su informe preliminar, pero este no fue incluido en el texto de la Administración. Gestión de Residuos Sólidos también presentó su reporte el 22 de febrero, pero tampoco fue acogido.

La respuesta de la Administración, al menos en el informe que leyeron los concejales, es que el plazo para presentar los informes venció el 19 de enero. Dos meses antes de la sesión del Concejo.

A pesar de que la discusión se llevó a cabo el 16 de marzo, el personal municipal no incluyó información con la que ya contaba y que evidenciaba otros rubros utilizados por las entidades adscritas a la Alcaldía que dirige Jorge Yunda.

Otra defensa de la Administración es que no hubo textos finales. En su mayoría, las empresas metropolitanas mostraron solo presupuestos liquidados de forma preliminar, que no contaban con la aprobación total y definitiva del directorio.

Emaseo cuestionó la exclusión de su información y recordó, de paso, que la aprobación del directorio se cumplió esta misma semana.

Los voceros de la empresa de Aseo también mencionaron que sus operaciones son autosustentables y no se requiere dinero entregado por el Municipio de Quito. No todas las empresas públicas corren con la misma suerte.

En total, sin los tres reportes mencionados, las empresas públicas gastaron 337,8 millones de dólares durante el año pasado. El valor devengado representa un 77 % de lo asignado para sus operaciones.

¿Quiénes gastaron más? Las empresas de Agua Potable y de Obras Públicas lideran el gasto, con $ 152 millones y $ 93 millones, respectivamente.

Los gastos en las empresas metropolitanas. expreso

Las empresas metropolitanas no son las únicas entidades adscritas que responden al Municipio. Además de colegios y unidades educativas, hay nueve instituciones que generan gastos adicionales.

En total, el Consejo de Protección de Derechos, Conquito, Cuerpo de Bomberos, Fondo Ambiental, Fundación Museos de la Ciudad, Quito Honesto, Instituto de la Ciudad, Teatro Nacional Sucre y la Unidad del Patronato San José gastaron más de 64,2 millones de dólares en medio de la emergencia sanitaria derivada de la propagación del coronavirus.

Su presupuesto codificado fue de 95,5 millones de dólares. Es decir que su ejecución no superó el 67 %.

Al ser consultado por los gastos del año, Yunda respondió en una entrevista radial que el 2020 fue un año atípico, con una pandemia que redujo en 200 millones de dólares los ingresos de la Alcaldía. La falta de pagos por parte del gobierno de Lenín Moreno afectó gravemente a la capital.

Yunda, sin embargo, no precisó el valor que todavía le adeuda el Ejecutivo al Municipio. Solamente adelantó que se han realizado pagos con bonos del Estado.