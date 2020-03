VIH: Confirman el segundo paciente curado en todo el mundo

A Timothy Brown, conocido como "el paciente de Berlín", fue el primero sin medicación en superar el VIH, virus que produce el sida, luego de someterse a un transplante de células madre. A Brown se le une "el paciente de Londres", quien lleva 29 meses sin tomar antirretroviral y el virus continúa indetectable en su organismo. Incluso, existe un tercero que podría complementar este selecto y afortunado grupo, se trata de "el paciente de Düsseldorf", quien que lleva 14 meses sin virus en ausencia de medicación antirretroviral de un trasplante de médula ósea.

Este martes, la revista The Lancet HIV, publicó un estudio en el que confirma la curación de "el paciente de Londres". "Nuestros hallazgos muestran que el éxito del trasplante de células madre como una cura para el VIH, reportada por primera vez hace nueve años en el paciente de Berlín, puede ser replicada", comentó el profesor Ravindra Kumar Gupta, de la Universidad de Cambridge y autor principal de esta investigación.

En el caso de "el paciente de Düsseldorf", se habla de una remisión a largo plazo del VIH y no de una curación, por el momento.

¿En qué se diferencian estos dos términos? En función del tiempo transcurrido sin rebote viral desde la interrupción de la medicación antirretroviral.

"Cuando se publicó inicialmente el caso de Londres insistimos en no hablar de cura porque, aunque 18 meses invitaban mucho al optimismo porque no se había visto un intervalo tan largo desde el paciente de Berlin, queríamos ser prudentes y no generar falsas expectativas", revela Javier Martínez-Picado, investigador de este estudio.

¿Quién es "el paciente de Londres"?

Se trata de un hombre que porta VIH desde 2003 y a quien se le detectó Linfoma de Hodgkin, enfermedad por la que se forman células malignas en el sistema linfático. En 2016, se sometió a un trasplante de células madre que tenían una mutación, llamada CCR5 Delta 32, que imposibilita la entrada del virus a las células diana del VIH, los linfocitos T CD4.