El Thanksgiving, la fiesta de los estadounidenses

Thanksgiving o el día de Acción de Gracias, que se celebra hoy, es la fiesta familiar estadounidense por antonomasia; una celebración que, más allá de la opípara cena presidida por un gran pavo horneado con el que todo el mundo la identifica, ha ido evolucionando a lo largo de los siglos mezclando tradición, política, mito y deporte.

La tradición de esta fiesta, celebrada el último jueves de noviembre para agradecer a Dios la cosecha, nació en las casas de los colonos llegados a la región de Nueva Inglaterra, que abarca varios estados del noreste de Estados Unidos.

Pero con los años, el mito fue vinculándose con el considerado como primer grupo de colonos británicos llegados a Norteamérica, los conocidos como ‘Peregrinos’, que tomó tierra en el actual Massachusetts en 1620, tras atravesar el océano a bordo del legendario Mayflower.

Sin embargo, la expansión de este mito que unía la celebración con los primeros colonos a otras zonas del país no comenzó hasta la década de los años cuarenta del siglo XIX, y la tradición no terminó de cuajar hasta finales de esa centuria y principios del XX, como cuenta el profesor de la Universidad de Wheaton (Illinois) Tracy Mackenzie, autor del libro The First Thanksgiving (La primera acción de gracias). Un año después del desembarco, los ‘Peregrinos’ celebraron en julio de 1621 la culminación de su primera cosecha con una fiesta comunitaria al aire libre, en la que participó casi un centenar de indios americanos, y sobre la que existe una única referencia escrita, redactada por uno de los colonos, Edward Winslow.

Pero esa celebración, considerada tradicionalmente como el primer “Thanksgiving”, no fue ni un evento familiar, ni un día de Acción de Gracias, ni se comió pavo ni, evidentemente, estuvo acompañada de un gran partido de la liga de fútbol americano.

De hecho, según cuenta Mackenzie, durante doscientos años ese suceso permaneció prácticamente en el olvido hasta que en 1841 se editaron las crónicas de los ‘Peregrinos’ del Mayflower, en las que se rescataba la referencia a aquel encuentro entre colonizadores y nativos. “Pero en la década de 1840, Thanksgiving no se celebraba en el sur ni en muchas partes del oeste del país”, dice el profesor de la Universidad de Wheaton, que subraya que dos décadas antes de la guerra civil (1861-1865), en un país cada vez más dividido, los estadounidenses del sur “no tenían mucho entusiasmo por celebrar una tradición que asociaban con el norte”.

Para Mackenzie “el momento en que realmente los estadounidenses comienzan a asociar a los ‘Peregrinos’ con el Día de Acción de Gracias es entre 1900 y la primera mitad del siglo XX”.

Según el experto, dos de las principales razones fueron que para entonces la guerra contra los nativos estaba prácticamente terminada y ya se podía recuperar la presencia de los indios en el mito y recordarlos de una manera “sentimental”. La llegada de migrantes europeos contribuyó a expandir de la tradición.

Desde la escritora y editora Sarah Josepha Hale, que presionó al presidente Abraham Lincoln para que declarara Thanksgiving como día nacional en 1863, o libros como “Christmas Carol”, escrito por Charles Dickens en 1843, contribuyeron a forjar tanto la tradición y las creencias en torno al día de Acción de Gracias, como a estandarizar el copioso menú de las celebraciones en las que no pueden faltar platos como el relleno de pan, la salsa de arándanos, la tarta de calabaza y, sobre todo, el pavo. Pero Mackenzie destaca a la escritora norteamericana Jane Goodwin Austin, quien convirtió en un éxito de ventas en su época y contribuyó a extender el mito.