Rusia chocó hoy con la abierta desconfianza de Occidente ante sus anuncios de retorno a sus cuarteles permanentes de unidades implicadas en los ejercicios en las circunscripciones Sur y Oeste, fronterizas con Ucrania, interpretados por Kiev y sus aliados como preparativos de una invasión.

Nada más anunciar este miércoles el Ministerio de Defensa de Rusia el retorno sus lugares de emplazamiento habitual de los efectivos que participaron en ejercicios militares en la península de Crimea, anexionada en 2014, el secretario general de OTAN, Jens Stoltenberg, manifestó que no ve ninguna desescalada.

LA OTAN NO VE DESESCALADA

“Hemos oído señales de Moscú sobre su disposición a continuar los esfuerzos diplomáticos, pero por ahora no hemos visto ninguna desescalada sobre el terreno; al contrario, parece que Rusia continúa con el refuerzo militar”, dijo Stoltenberg en Bruselas a su llegada a una reunión de ministros aliados de Defensa.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, replicó de inmediato y puso en duda la capacidad de análisis de la Alianza Atlántica.

"Por lo visto, hay cierto hándicap en el sistema de la OTAN de evaluación de la situación, del estado de las cosas", dijo en rueda prensa

En su opinión, se trata de un problema que, "seguro, no les permite a los representantes de la OTAN evaluar fríamente la situación".

El REINO UNIDO, EEUU Y UCRANIA TAMPOCO PERCIBEN RETIRADA RUSA

También el ministro de Defensa británico, Ben Wallace, alertó hoy de que el Reino Unido no ha visto hasta ahora "pruebas" de una retirada de tropas rusas.

"De hecho, hemos visto un crecimiento continuado de recursos como hospitales de campaña y sistemas de armamento estratégicos", detalló el ministro, quien, según Sky News, estimó que el 60 % de las fuerzas de tierra rusas están concentradas junto a Ucrania.

"Juzgaremos a Rusia por sus acciones y hasta que veamos una desescalada adecuada creo que todos deberíamos mantener la cautela sobre el rumbo del Kremlin", dijo Wallace.

El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, aseguró también que no hay "una retirada significativa" de fuerzas militares rusas en la frontera con Ucrania.

"Desafortunadamente, hay una diferencia entre lo que Rusia dice y lo que hace, y lo que estamos viendo no es una retirada significativa", afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense a la cadena ABC.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, coincidió con sus socios occidentales, y afirmó que por ahora no ha percibido una retirada de tropas rusas de las inmediaciones de las fronteras de su país.

"Nosotros reaccionamos a la realidad y, por ahora, no hemos visto todavía ninguna retirada, solo hemos oído hablar de ella", dijo Zelenski en una entrevista con la cadena británica BBC.

Un vídeo del Ministerio de Defensa de Rusia recoge cómo unos convoyes ferroviarios retiran unidades militares supuestamente de Crimea en dirección a la Rusia continental.

BIELORRUSIA ASEGURA QUE TROPAS RUSAS SALDRÁN DE SU TERRITORIO

Mientras, el ministro de Exteriores de Bielorrusia, Vladímir Makéi, aseguró hoy en Minsk que las tropas rusas y su armamento que participan en los ejercicios conjuntos con el ejército bielorruso "Determinación aliada-2022" abandonaran el país al término de estos, el próximo domingo.

"Ni un soldado, ni una pieza de equipamiento militar (del ejército ruso)" permanecerá en territorio de Bielorrusia, dijo Makéi, citado por la según la agencia estatal BELTA.

En su opinión, los dos países llevan a cabo los ejercicios conjuntos porque la OTAN ha reforzado su presencia cerca las fronteras de ambos países, incluido recientemente en las vecinas Polonia y Lituania.

El secretario general de la OTAN había dicho que unos 30.000 soldados, cazas, misiles Iskander y sistemas de defensa aérea S-400 participan en las maniobras, que calificó como el "mayor" despliegue militar en Bielorrusia desde la Guerra Fría.

El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, declaró el lunes que decidirá con el mandatario ruso, Vladímir Putin, cuándo retirar las tropas rusas de la frontera con Ucrania.

"Nos reuniremos en un futuro cercano y decidiremos cuándo, en qué espacio de tiempo, de acuerdo con qué calendario, retirar las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa de aquí. Este es nuestro asunto", insistió.

El Kremlin confirmó hoy que esta reunión tendrá lugar viernes en Moscú.

UN DÍA "D" SIN SERLO

A la pregunta de si el hecho de que no se han cumplido las predicciones de medios occidentales acerca de que Rusia atacaría a Ucrania la madrugada de hoy es la culminación de la "histeria informativa", el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, respondió negativamente.

"Honestamente, el carácter de cómo se desarrolla esta histeria occidental muestra que, seguramente, falta mucho para su culminación. La remisión no se produce de inmediato; tendremos que armarnos de paciencia", resumió.

La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, fue aún más incisiva que su colega del Kremlin y optó por la mofa.

"Les pido a los medios de desinformación de Estados Unidos y el Reino Unido, como Bloomberg, The New York Times, The Sun y otros, que publiquen el calendario de nuestras 'invasiones' para el año próximo para que pueda planificar mis vacaciones", escribió la diplomática, en su canal de Telegram.