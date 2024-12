La reforma política se hunde: segunda derrota de Petro en una semana

La reforma política, que se hundió la noche del lunes 16 de diciembre de 2024 en el Congreso colombiano, es el segundo revés que sufre en menos de una semana el Gobierno del presidente Gustavo Petro, luego de que el pasado 11 de diciembre el legislativo también rechazara una reforma fiscal para completar el presupuesto de 2025.

"Me parece que lo que sucedió es lamentable porque prácticamente la mesa directiva mató por asfixia una reforma política que es absolutamente indispensable para el país", dijo el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.

La reforma política tenía tres ejes centrales: la transparencia y financiación 100 % estatal de las campañas electorales, el fortalecimiento de los partidos y listas cerradas con equidad de género y la garantía de una autoridad electoral estable e independiente de la política partidista.

"No nos resignamos a mantener ese sistema político como está hoy. Vamos a seguir hablando con los partidos, vamos a seguir insistiendo, vamos a explorar (...) para seguir insistiendo en que como estamos en este sistema político no nos podemos quedar. Lamento que la mesa directiva no haya permitido el debate", señaló Cristo.

La iniciativa ni siquiera fue sometida a discusión en el cuarto debate de los ocho necesarios por falta de quórum. Por tratarse de una reforma constitucional, necesariamente debía pasar el cuarto debate antes de que culminaran las sesiones ordinarias en el Congreso, que terminaron el lunes.

La administración de Petro ya había intentado hacer una reforma política pero en marzo de 2023 el Congreso también la hundió por las férreas críticas provenientes de las filas de la oposición y del mismo oficialismo, por lo que el Gobierno no tuvo otra opción que retirarla.

El hundimiento de este nuevo proyecto de reforma es un golpe más a la agenda de Petro, al cual hace menos de una semana las comisiones económicas le archivaron el proyecto de reforma tributaria con la cual el Gobierno pretendía recaudar 9,8 billones de pesos (unos 2.227 millones de dólares) para financiar parte del presupuesto de 2025.

Según dijo entonces Petro, en el Congreso "decidieron no bajarle los impuestos a todas las empresas de Colombia y a la clase media para proteger los grandes pulpos", como se refirió a "unas multinacionales de combustibles fósiles y a los empresarios oscuros de los juegos de suerte y azar en línea".

Igualmente aseguró que la no aprobación de la reforma tributaria es una forma que utilizan los políticos tradicionales para volver al poder en las elecciones de 2026, cuando se elegirá a su sucesor.

LA SALUD ESTÁ EN JUEGO

En medio de estos reveses, el Gobierno convocó para esta semana a sesiones extraordinarias del Congreso con el fin de que avance el proyecto de la reforma a la salud, uno de los programas bandera de Petro.

El Ejecutivo hace esfuerzos por salvar en su segundo intento la reforma que planea modificar el reglamento de la salud en el país luego de que hace unos meses se hundiera el primer proyecto, criticado desde muchos sectores porque se considera que no soluciona los múltiples problemas existentes sino que los agrava.

En ese contexto, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC) solicitó a la Cámara de Representantes suspender las discusiones del proyecto de la reforma a la salud en sesiones extras debido a que, según ellos, la iniciativa traería efectos negativos en el sistema.

El presidente de la ACSC, el médico Agamenón Quintero, dijo que el proyecto, compuesto por 64 artículos, presenta múltiples fallas que afectan derechos fundamentales como la libre elección de prestadores de los servicios de salud, la financiación del sistema, y la calidad de atención para pacientes de mediana y alta complejidad.

