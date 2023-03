Mussomeli, un pequeño centro con 10.000 habitantes en la provincia de Caltanissetta, en Sicilia (sur de Italia), ha firmado un acuerdo con la Universidad de Rosario, en Argentina, para que puedan enviar a médicos ante la falta de personal del hospital, que ya ha tenido que cerrar varios departamentos.

El Hospital Teodoro Maldonado es objeto de vandalismo de supuestos pacientes Leer más

El alcalde de Mussomeli, Giuseppe Catania, un visionario que ya saltó a las primeras páginas por ofrecer "casas a un euro" para evitar la despoblación y consiguió que 300 familias se trasladasen a la localidad, contactó con la universidad y recibió más de 20.000 correos de personas interesadas en trabajar en el hospital.

"Firmamos un convenio de cooperación internacional y preguntamos a la Secretaría de la Universidad cuántos médicos estaban dispuestos a venir a trabajar con nosotros. Nos inundaron los correos electrónicos, no solo de Argentina sino también de Chile y Venezuela, estaban listos para mudarse. Un regalo del cielo y dos grandes ventajas, una barrera cultural baja y la suerte de que muchos, hijos o nietos de emigrantes italianos, ya tengan nuestra ciudadanía", asegura el alcalde en el diario "Corriere della Sera".

La idea fue de la argentina Erica Moscatello, emparentada con el "Che" Guevara, y de su esposo, una de las parejas que cambiaron su vida, entre ellos 37 argentinos, y se trasladaron a este pequeño centro arrocado en el interior de la Sicilia "por un euro".

Debido a la pandemia por el covid-19, y la falta de personal médico en el país, Italia facilitó la entrada de médicos extranjeros en el país y la conversión de los títulos de estudio.

El alcalde explica que han sacado 13 plazas y que tienen 41 candidaturas, 40 de ellas de Argentina, que tendrán que ir valorando.

La primera en ser elegida ha sido la doctora argentina Laura Lator, 37 años, cirujana, casada y con tres hijos que se ha mudado con toda su familia y desde el próximo sábado 1 de abril comenzará a prestar servicio en el hospital.

Hospital Guayaquil: sujetos armados habrían ingresado para matar a un paciente Leer más

El martes 11 de abril, una segunda comisión examinará a otros ocho médicos argentinos, y el alcalde explica a los medios que entre ellos figuran el pediatra Diego Colabianchi, médico personal del futbolista Leo Messi; Eduardo Seminara, psiquiatra que tuvo como paciente a Diego Armando Maradona, y Luciano Verrone, traumatólogo de Boca Juniors, el equipo de fútbol donde jugó el astro argentino.

Para muchos de estos médicos argentinos, explican, es una manera de salir del país donde "la situación económica es muy grave".

El diario La República cuenta la historia de la doctora Lator, con dos especializaciones: una en cirugía general, y otra en gastroenterología, que durante años trabajó en varios hospitales argentinos, entre ellos la clínica "Udaondo" de Buenos Aires donde llegó a ser la responsable del departamento.

Pero ahora, "el sistema de salud argentino está en crisis. Los médicos están mal pagados, hay una gran inestabilidad en todo el país y la delincuencia está rampante. Mi esposo es de origen calabrés y hace tiempo que quería mudarse a Italia. Entonces, cuando supe que tenía una buena posición útil en el ranking, decidimos aprovechar esta oportunidad sobre la marcha", señala.

Agresiones a médicos: en 2022, cada 10 horas hubo un altercado Leer más

“Llegué a Mussomeli el 4 de febrero. La comunidad me recibió con los brazos abiertos. Me llamó la atención la gran generosidad de la gente. Me hicieron sentir parte de una gran familia”, explicó la doctora argentina.

Su marido, profesor de educación física, inmediatamente encontró trabajo como monitor de pádel, y los hijos, de tres y dos años, ya van a la guardería de la localidad.

Mussomeli ya está listo para recibir a los batas blancas del "fin del mundo", considerados los "salvadores" del hospital hasta hace unos meses condenado a cierre. “Poder ayudar a solucionar esta crisis sanitaria es una sensación maravillosa. Nuestro trabajo es salvar vidas. En todas partes”, añade Lator.