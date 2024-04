¿Qué pasó el 9 de abril de 2024 en el mundo?

Israel dice que ha matado a uno de los terroristas que participó en el 7 de octubre, mientras que en el sur de Irán, al menos seis policías murieron en un ataque. Por su parte, los activistas por el climan celebran que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que convierte a Suiza en la primera nación condenada por no hacer suficientes frente al cambio climático. Lo siguiente es una vuelta al mundo por las noticias de este día.

Israel: cae uno de los terroristas del ataque el 7 de octubre



El Ejército israelí aseguró este martes que ha matado a uno de los terroristas que participó en los ataques de Hamás del 7 de octubre en un bombardeo en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, aunque no ofreció más detalles. En un comunicado castrense, las autoridades informaron de que las fuerzas israelíes continúan operando en el centro de la Franja, donde los soldados "eliminaron a varios terroristas en combates a corta distancia". Según la agencia oficial de noticias palestina, Wafa, una persona murió y varias resultaron heridas este martes tras un bombardeo israelí a los comités que aseguran la distribución de ayuda en el sureste de ciudad de Gaza. Además, los servicios sanitarios han rescatado los cuerpos de al menos 84 personas de Jan Yunis, después de la retirada parcial de tropas anunciada el domingo por el Ejército de Israel. El Gobierno de Hamás en la Franja denunció ayer la muerte del alcalde del campamento de refugiados de Maghazi, Hatem Saleh al Ghamri, en un bombardeo en el que también murieron varios civiles. "Esta masacre se considera un crimen de guerra que viola la ley", dijeron las autoridades gazatíes en un comunicado. Por su parte, el Ejército israelí identificó a Al Ghamri como Hatem Alramery, a quien acusó de coordinar lanzamientos de proyectiles como parte de un batallón de Hamás, en un mensaje este martes en el que anunció su muerte.

Rusia: Ordenan evacuaciones ante nuevas inundaciones

Las autoridades rusas ordenaron este martes la evacuación en varios barrios de la capital de la región de Oremburgo, al sur de los Urales, por la nueva subida del nivel del agua en el río Ural y el temor a nuevas inundaciones. "Según los expertos, el nivel del agua seguirá creciendo hoy y mañana, alcanzando su punto máximo el 10 de abril. Los habitantes de Oremburgo que se encuentran en las zonas afectadas deben abandonar sus hogares", señala el comunicado difundido por la Alcaldía local. Durante la pasada jornada, el nivel del agua en el Ural ascendió otros 25 centímetros hasta alcanzar los 897 centímetros. La emergencia se declaró en la región de Oremburgo a finales de la semana pasada tras la ruptura de un dique en el río Ural que llevó a la inundación de más de 10.000 viviendas, la mayoría en la localidad de Orsk, una ciudad de casi 200.000 habitantes. También en la región siberiana de Kurgán, donde ayer fue declarado el estado de emergencia por las inundaciones, continúan las evacuaciones. "Esta mañana se habían evacuado 689 personas, incluidos 100 niños", dijo una fuente de emergencias a la agencia TASS. El gobernador de la región, Vadim Shumkov, animó a los ciudadanos a trasladarse a lugares más seguros porque "lo importante ahora es la vida humana". También las autoridades de otra región rusa, Cheliábinsk, advirtieron hoy sobre la amenaza de inundaciones en su territorio en caso de una mayor crecida del río Ural.

El ministro de Emergencias de Rusia, Alexander Kurenkov (C), inspecciona la zona de inundación en Orsk, región de Orenburg, Rusia. EFE

Alemania: marzo, el décimo mes consecutivo con récord de temperaturas

Marzo fue el décimo mes consecutivo más cálido a nivel mundial desde que existen registros, informó hoy el Servicio de Cambio Climático (C3S) de Copernicus, el componente de vigilancia del clima del programa espacial europeo. La temperatura media mundial de los últimos doce meses (abril de 2023 a marzo de 2024) es la más alta desde que hay registros, al situarse 0,70 ºC por encima de la media de 1991-2020 y 1,58 ºC por encima de la media preindustrial de 1850-1900. Marzo fue 1,68 ºC más cálido que la media estimada para marzo de 1850-1900, según el boletín mensual de la institución con sede en Bonn (Alemania) publicado este martes. El mes pasado fue el marzo más cálido a escala mundial desde que hay registros, con una temperatura media del aire en superficie de 14,14 ºC, 0,73 ºC por encima de la media de 1991-2020 para ese mes y 0,10 ºC por encima de la temperatura de marzo de 2016, que hasta la fecha ostentaba el récord de temperatura del tercer mes del año. Europa central y oriental fueron las regiones donde las temperaturas fueron superiores a la media en mayor medida. Fuera del Viejo Continente, las temperaturas superaron la media en el este de Norteamérica, Groenlandia, Rusia oriental, Centroamérica, partes de Sudamérica, diversas zonas de África, el sur de Australia y partes de la Antártida. El fenómeno de El Niño continuó debilitándose en el este del Pacífico ecuatorial, si bien las temperaturas del aire marino se mantuvieron en líneas generales en un nivel inusualmente elevado.

Irán: al menos seis policías muertos en nuevo ataque

Al menos seis policías murieron este martes en un asalto a tiros contra los vehículos en los que viajaban en la sureña provincia de Sistán y Baluchistán, donde en menos de una semana se han producido tres ataques en los que han muerto 41 personas. El ataque se produjo a medio tarde local cuando un grupo de hombres armados atacó dos vehículos de la policía en la ciudad de Suran, en el sur del país, informó la agencia Tasnim. En el ataque murieron seis policías y otro agente resultó herido. El ataque fue reivindicado por el grupo Yeish al Adl, opuesto al régimen chií de Irán y que Teherán considera una organización terrorista, informó la agencia estatal IRNA. Se trata de tercer ataque en menos de una semana en la conflictiva Sistán Baluchistán, provincia de mayoría suní y en la que operan grupos extremistas de esa rama del islam contrarios al Gobierno chií de Teherán, así como bandas de contrabandistas y narcotraficantes. En la misma provincia, al menos 34 personas, 16 de ellas miembros de las fuerzas de seguridad, perdieron la vida el jueves en ataques del grupo Yeish al Adl contra dos cuarteles de la Guardia Revolucionaria y una comisaria, en las ciudades de Rask y Chabahar.

Iraníes se reúnen alrededor de un camión que transporta los ataúdes de los miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica que murieron en un ataque aéreo en Siria. EFE

Francia: condenan a Suiza por su falta de acción ante el cambio climático

La presidenta de Suiza, Viola Amherd, se mostró sorprendida este martes por el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que convierte a Suiza en la primera nación condenada por no hacer suficientes esfuerzos contra el cambio climático, y dijo que quería leer la argumentación judicial antes de opinar. En rueda de prensa en Viena, Amherd explicó que la noticia del dictamen le llegó mientras estaba reunida con su homólogo austríaco, Alexander van der Bellen. "No he podido aún leer la argumentación" de los jueces de Estrasburgo, dijo la mandataria en respuesta a una pregunta sobre la sentencia a favor de una demanda de un grupo de mujeres suizas de edad avanzada. "El dictamen está ahí. Como jurista que soy de formación, me interesan los argumentos, los quiero leer y después haré un comentario", afirmó. "Para Suiza es muy importante la sostenibilidad, la biodiversidad y el objetivo de cero emisiones", destacó. La presidenta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), Síofra O'Leary, señaló que Suiza había violado los derechos de las citadas mujeres, reunidas en la asociación Verein KlimaSeniorinnen. La Corte constató "lagunas críticas" en las políticas suizas contra el cambio climático.

Chile: es un "insulto" que Venezuela niegue que existe la banda Tren de Aragua

La ministra del Interior, Carolina Tohá, dijo este martes que es un "insulto" que Venezuela niegue la existencia de la banda criminal Tren de Aragua y diga que es una invención de los medios internacionales. "Es un insulto, no al Gobierno de Chile sino al pueblo de Chile y a los pueblos de Latinoamérica. Inaceptable", indicó Tohá en declaraciones a la prensa. La ministra lamentó además que Venezuala "dice ser un país bolivariano" mientras "Chile, Perú, Ecuador, Colombia y otros pueblos latinoamericanos sufren fuertemente el flagelo de esta banda criminal". "Personas han perdido sus familiares, han perdido la tranquilidad de sus barrios, han perdido sus negocios por eso", agregó. El canciller venezolano, Yvan Gil, aseguró el lunes en un encuentro en Cúcuta (Colombia) con su homólogo colombiano, Luis Gilberto Murillo, que "el Tren de Aragua es una ficción creada por la mediática internacional para tratar de crear una etiqueta inexistente, como lo hicieron en su momento con el Cartel de los Soles". "Hemos visto, por ejemplo, cómo ridículamente aparecen videos incluso de gente que dice 'somos del Tren de Aragua', con acento peruano, con acento chileno", añadió. El Tren de Aragua es una organización criminal transnacional originaria de Venezuela, considerada la banda más poderosa del país y dedicada a ejecutar asesinatos, extorsiones, secuestros, tráfico y trata de personas, entre otros delitos. Desde 2018, el grupo se expandió rápidamente por el continente americano a lo largo de la ruta que recorren los migrantes venezolanos y se sabe que opera en ciudades de Colombia, Perú, Chile y otros países. Chile vive desde hace unos años un aumento de la delincuencia, que ha llevado a la tasa de homicidios a crecer desde los 4,5 por cada 100.000 habitantes en 2018 a los 6,7 en 2022, y que se atribuye en gran medida a la llegada de bandas como el Tren de Aragua.

