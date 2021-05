La pandemia galopa en Colombia en mitad de una de sus peores crisis políticas

Mientras Colombia atraviesa una de sus peores crisis sociales y políticas por las protestas, las muertes por coronavirus rozan las 80.000 y el país no consigue superar la tercera ola de la pandemia, que mantiene el sistema hospitalario colapsado en varias ciudades del país.

Colombia agregó el jueves 19.160 casos y 499 muertes, con lo que cuenta con 3.067.879 contagios y 79.760 muertos en uno de los momentos más críticos de la emergencia sanitaria por la alta ocupación de las unidades de cuidados intensivos (UCI), a las que cada vez llegan pacientes más graves.

Los expertos advierten que esta ola podría no tener límite porque después de más de un año de pandemia encerrar a las personas en una cuarentena estricta es imposible y porque el país debería por lo menos estar aplicando en promedio 300.000 dosis de vacunas al día, pero no llega a las 200.000.

"Este pico no tiene techo, puede subir lo que sea. No tenemos predictibilidad, realmente no creo que el pico vaya a bajar mientras la gente esté en la calle, más con las protestas", advirtió en una entrevista con Efe el infectólogo Carlos Torres Martínez.

A su juicio, el Plan Nacional de Vacunación, con el que se han administrado 7.044.644 dosis de la vacunas, avanza de forma muy lenta «a un grado extremo», de manera que "mientras no tengamos protección vamos a tener un pico extendido que puede durar meses".

"En este (pico) llevamos desde abril con 500 muertos al día y seguiremos así o aumentará incluso más mientras no haya los cuidados propios de cada persona, no depender de que nos encierren, y si no hay vacunación es la tormenta perfecta para que el pico continúe", agregó.

GRAVEDAD EN PACIENTES JÓVENES

La situación más crítica la enfrenta Bogotá, que continúa en alerta roja hospitalaria y el jueves sumó 7.742 contagios y 131 fallecidos, el segundo reporte diario más alto de casos y víctimas mortales desde que comenzó la pandemia, mientras la ocupación de las unidades de cuidados intensivos (UCI) pasó del 94 %.

Cientos de pacientes en la capital colombiana, la región más afectada por la pandemia con 852.988 infecciones, esperan la asignación de una cama UCI, lo que cada vez es más difícil porque los pacientes jóvenes permanecen más tiempo internados.