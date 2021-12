La coalición internacional de medios One Free Press Coalition, que denunció este miércoles los casos más urgentes de ataques contra periodistas, destacó el de la reportera china Zhang Zhan, que se "encuentra en estado grave debido a la huelga de hambre que mantiene en prisión.

La reportera fue sentenciada hace casi un año a cuatro años de prisión por "provocar peleas y crear problemas" después de que hubiera publicado videos críticos desde Wuhan con la respuesta del gobierno ante el brote de covid-19".

Los 10 casos abarcan situaciones que incluyen "desde la impunidad hasta el encarcelamiento, la vigilancia y el acoso", asegura la organización en un comunicado.

Entre los más graves, la asociación incluye también el del periodista cubano Lázaro Yuri Valle Roca, que lleva casi seis meses en prisión preventiva a espera de juicio mientras es investigado por "delitos de desacato y compartir propaganda enemiga".

Valle Roca cubre asuntos sociales y políticos en Cuba desde su canal de YouTube y el día antes de su detención publicó un vídeo en el que se informaba sobre el lanzamiento de folletos a favor de la democracia desde un edificio de La Habana.

La lista también incluye a los nicaragüenses Juan Lorenzo Holmann y Miguel Mendoza, detenidos desde el verano por "cargos falsos en represalia por sus informes y comentarios críticos".

La organización insiste en que su encarcelamiento "se produce en un momento de intensificación de la represión contra la prensa en el país y cuando decenas de periodistas se han exiliado".

Asimismo, One Free Press Coalition recoge los casos de Oliver Dubois, periodista francés desaparecido en Mali cuando informaba sobre un grupo relacionado con Al Qaeda y que fue raptado por el grupo Jamaa Nusrat al Islam wal Muslimin.

Un caso en EE. UU.

Además, están incluida la periodista estadounidense April Ehrlich, que fue detenida cuando cubría los desalojos de personas que vivían en un parque de la ciudad de Portland (Oregón) que y podría llegar a ser encarcelada 12 meses y ser multada con 6.250 dólares.

Los periodistas Hanthar Nyien, de Myanmar; Ayşenur Parıldak, de Turquía; Ksenia Lutskina, de Bielorusia; Mina Khairi, de Afganistan, y Rana Ayyub de la India, completan la lista de los casos más urgente de diciembre.

Entre los participantes de la One Free Press figuran las agencias internacionales de noticias Associated Press, Bloomberg, Efe y Reuters; las cadenas de TV CNN, Al Jazeera, Deutsche Welle, TV Azteca y Middle East Broadcasting Networks; y medios como "The Washington Post", "Boston Globe", "Corriere della Sera", "De Standaard", "The Financial Times", "Süddeutsche Zeitung", "BuzzFeed", "Forbes", "Fortune", "Quartz", "Time", "Wired" y "Euractiv".