Nicaragua: Denuncian la muerte de disidentes en custodia del régimen de Daniel Ortega

La Alianza Progresista denunció este domingo 21 de septiembre la muerte bajo custodia en Nicaragua de al menos siete disidentes y críticos con el Gobierno que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, así como la “represión transnacional” que, a su juicio, ejecutan contra los opositores en el exilio.

En una resolución, la Alianza Progresista mencionó la muerte en prisión de los opositores nicaragüenses Mauricio Alonso Petrie y Carlos Cárdenas Zepeda, ocurridas los pasados 25 y 29 de agosto, respectivamente

“Con ellos son siete los presos políticos que fallecen bajo la custodia del régimen” de Nicaragua, señaló esa coalición en su resolución compartida por el movimiento político opositor nicaragüense Unión Democrática Renovadora (Unamos).

Recordó que en febrero del 2022 murió bajo custodia el general en retiro y disidente Hugo Torres, vicepresidente de Unamos, y en mayo del 2019 fue asesinado en la cárcel Eddy Montes, un ciudadano nicaragüense-estadounidense.

Condenan la concentración de poder en Nicaragua

También murieron en condiciones de “presos políticos” los disidentes Santos Flores, en 2021, y José Modesto Solís, en diciembre del 2023, agregó. Mientras el exjefe del Ejército Humberto Ortega y hermano de Daniel Ortega, falleció el 30 de septiembre de 2024, bajo arresto domiciliario e incomunicado, tras cuestionar la “sucesión dinástica” en el país.

“La Alianza Progresista una vez más denuncia que el poder totalitario y dinástico de una sola familia es una gravísima regresión para Nicaragua, y una grave amenaza para la estabilidad y la democracia en la región”, argumentó la agrupación en su resolución.

