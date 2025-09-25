Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Mundo

Mundo, Perú, Machu Picchu, protestas
Operadores turísticos y pobladores se manifiestan en las vías del tren cerca de Machu Picchu contra la apertura de la venta de boletos en línea a las ruinas de la ciudadela inca.AFP

Machu Picchu puede perder título de 'Nueva Maravilla del Mundo'

La alta presión del turismo sin gestión sostenible, incremento de precios y prácticas irregulares son las causas

La ciudadela inca de Machu Picchu, en el sur de Perú, puede perder su título de 'Nueva Maravilla del Mundo' si se mantienen problemas como la alta presión del turismo sin gestión sostenible, el incremento de precios, el riesgo de afectación al patrimonio histórico y prácticas irregulares vinculadas a la venta de entradas, advirtió la organización 'New 7 Wonders'.

RELACIONADAS

La organización señaló, en un comunicado difundido por medios locales de Perú, que "los principales responsables de la toma de decisiones" a nivel del Gobierno nacional, local y del Congreso peruano "han recibido desde hace tiempo" sus propuestas para "implementar un plan estratégico de transformación de Machu Picchu".

"La permanencia, justificable y creíble, de Machu Picchu como una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo bajo nuestra jurisdicción depende de ello, lo cual sigue siendo nuestro objetivo primordial", remarcó el comunicado, que fue suscrito el sábado pasado en Zurich por el director de la organización, Jean-Paul de la Fuente.

Recordó que Machu Picchu fue elegida por votación popular en internet en 2007 como una de las 'Nuevas 7 Maravillas del Mundo' y desde entonces ha sido "un símbolo de orgullo para el Perú y un patrimonio 'New 7 Wonders' de valor universal".

Tras agregar que la zona también es afectada en los últimos tiempos por "conflictos sociales, descoordinación entre instituciones y empresas turísticas, y quejas reiteradas por parte de los visitantes", remarcó que esos factores "podrían seguir afectando la imagen del Perú" e incluso "comprometer la credibilidad de Machu Picchu" como una de las "nuevas 7 maravillas del mundo".

Por ese motivo, reiteró la importancia de "continuar trabajando en conjunto, con la participación de todos los niveles de gobierno, las comunidades locales y el sector privado, para garantizar la protección y la adecuada gestión de Machu Picchu".

Mundo, Perú, Machu Picchu, protestas
Los turistas visitan las antiguas ruinas incas de Machu Picchu en el valle de Urubamba, a setenta y dos kilómetros de la ciudad andina de Cusco.AFP

Incremento de visitantes y problemas de transporte

El ministro de Cultura de Perú, Fabricio Valencia, anunció el pasado viernes ante el Congreso peruano que el Gobierno proyecta que más de 1,5 millones de turistas pasen este 2025 por Machu Picchu, después de que ya se han vendido más de 1,4 millones de entradas desde el comienzo del año.

Machu Picchu

Casi 1.600 turistas evacuados de Machu Picchu por protestas

Leer más

Esas cifras superan el pico histórico de turistas alcanzado en 2019, y Valencia las atribuyó a últimas mejoras en la gestión de la ciudadela, principalmente en la venta de entradas y la ampliación de los horarios de atención.

RELACIONADAS

Machu Picchu admite actualmente hasta 4.500 visitantes diarios en la temporada regular, de noviembre a junio, y hasta 5.600 turistas por día en la temporada alta, de junio-noviembre.

Sin embargo, el mismo día que el ministro hizo estos anuncios se informó que el traslado de los nuevos autobuses para el transporte de turistas a la ciudadela quedó temporalmente suspendido al denunciarse un sabotaje en el tren que debía trasladarlos.

Las empresa Perú Rail, operadora de los trenes que llegan a la zona, denunció un presunto sabotaje en sus unidades y anunció que solo realizará la operación "cuando se tengan las garantías necesarias para un traslado seguro".

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Machu Picchu puede perder título de 'Nueva Maravilla del Mundo'

  2. Inseguridad en Quito: detienen a una pareja implicada en robos con arma blanca

  3. Atacan cuartel militar en protesta por desaparición de 43 estudiantes en México

  4. Masacre en Esmeraldas: así fue el calvario de las familias afuera de la cárcel

  5. En la Zona 8 activan unos 1.500 códigos QR en comercios por la inseguridad

LO MÁS VISTO

  1. ¿Cómo aplicar al Bono Raíces en Ecuador?: requisitos para ser beneficiario de $ 1.000

  2. Real Oviedo vs FC Barcelona EN VIVO: Canales dónde ver el partido de HOY | LaLiga

  3. Adultos mayores asistirán a la audiencia por el atraso en la devolución del IVA

  4. Masacre en la cárcel de Esmeraldas deja 17 muertos tras enfrentamientos entre bandas

  5. Constituyente: Daniel Noboa ganó, pero tuvo que tragarse su orgullo

Te recomendamos