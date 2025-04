Jóvenes y el papa Francisco: cómo conectó una nueva generación con la Iglesia

El papa Francisco ha hecho hincapié en la importancia de la participación activa de los jóvenes en la Iglesia, considerándolos no solo el futuro, sino también el presente. Su enfoque se basó en conectar con las nuevas generaciones a través de una pastoral juvenil que los involucre en el discernimiento, la escucha y el acompañamiento.

Francisco destacó la importancia de la cultura del cuidado, la cercanía y la apertura a los jóvenes para que se sientan parte de la comunidad y puedan responder a las necesidades del mundo.

El 22 de enero, el diario La Stampa publicó el texto de la carta del Pontífice a los chicos y chicas "La contraseña de la alegría", en la que presenta una nueva versión de 'Youcat', el catecismo de la Iglesia católica pensado para las nuevas generaciones. El papa recomienda preguntarse con la pregunta de San Alberto Hurtado: "¿Qué haría Cristo en mi lugar?".

"El amor es la razón primera de la existencia de la Iglesia". Así comenzaba el papa Francisco en la carta La contraseña de la alegría publicada por el diario La Stampa y dirigida a los jóvenes de todo el mundo para presentar Youcat, el Catecismo de la Iglesia católica pensado para las nuevas generaciones.

El Pontífice aclaraba que el amor del que habla es el que Dios Padre alimenta por cada ser humano y que reveló al mundo a través de Jesús, pero hay también otra forma de amor de la que quiere hablar: el que nosotros, como creyentes, alimentamos hacia Jesús: "Él es el centro de nuestro corazón.

¿Cómo, en efecto, no sentir sentimientos de verdadero afecto hacia Aquel que nos ha hecho partícipes de un amor, el del Padre, del que es imposible imaginar uno más grande?", escribió el papa. "El creyente es, por tanto, siempre un enamorado de Jesús. Así comprendemos la razón por la que la forma propia del hacerse cristianos es la del "encuentro".

Ser cristiano: encontrar a Jesús y enamorarse de Él

Este es el corazón de la vida cristiana, según Francisco: el encuentro con Cristo y el enamoramiento de Cristo: "Nosotros, que ya somos adultos en la fe, no podemos dejar de hablar de Jesús -escribe a continuación-, no podemos dejar de presentarlo y no comprometernos a darlo a conocer a quienes aún no han tenido la oportunidad".

Un encuentro, por tanto, que debe proponerse a los jóvenes también a través del catecismo: "Esta es la dulce alegría de la evangelización -explicó el ´papa-, la alegría de llevar al mundo entero el propio amor a Jesús". "Pues bien, este hermoso libro que ahora tienen en sus manos nace precisamente de un amor así; el amor a Jesús que los creyentes llevamos dentro", especificó Francisco.

El Papa a los Jóvenes: “La Iglesia sale con las nuevas generaciones

“La Iglesia, no sale hacia las nuevas generaciones, sino que sale con las nuevas generaciones, y el Sínodo es fruto de un trabajo en el que vosotros han sido y son protagonistas”, lo dijo el papa Francisco en el Encuentro con los Jóvenes y los Padres Sinodales con ocasión de la XV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, dedicado al tema: “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”, el sábado 6 de octubre de 2018.

"El don precioso de la juventud"

El papa Francisco agradeció de manera espontánea por haber compartido sus testimonios y aseguró, con respecto a las preguntas de los jóvenes, que "las respuestas se las darán los padres sinodales"; ya que "si yo respondiera anularía el Sínodo"- dijo Francisco- añadiendo que las respuestas "deben venir de parte de todos, de nuestra reflexión, de nuestra discusión, y sobre todo deben ser respuestas hechas sin miedo".

