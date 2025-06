Un frágil alto al fuego entre Irán e Israel tras 12 días de guerra

Un frágil alto al fuego entró en vigor este martes 24 de junio de 2025, entre Irán e Israel, tras doce días de guerra y unos bombardeos estadounidenses contra instalaciones nucleares de la República Islámica.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que el alto al fuego "ya está en vigor" pero acusó a los dos países, y en particular a Israel, aliado suyo, de haberlo violado.

Tanto Irán como Israel prometieron que "responderían" a cualquier violación de la tregua.

Desde las 07h45 GMT del martes no hubo alertas en Israel. Y en Irán el ejército informó por última vez de ataques israelíes a las 05h30 GMT.

Los trabajadores de emergencia verifican los daños causados ​​a un edificio por un ataque con misiles iraníes en Beersheba, en el sur de Israel, el 24 de junio de 2025. AFP

Israel fue el primero en anunciar haber aceptado la propuesta de alto el fuego estadounidense y afirmó que se habían logrado "todos los objetivos" de la guerra, cuyo objetivo declarado era neutralizar el programa nuclear iraní.

Irán celebró por su parte una "victoria", aseguró haber obligado a su enemigo a "poner fin unilateralmente" al conflicto y advirtió que se mantenía "alerta".

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, se comprometió a respetar el cese el fuego siempre y cuando Israel haga lo mismo.

La República Islámica "se vio obligada a entrar en el conflicto militar para defenderse, y espero que nunca más nos veamos obligados a combatir", señaló el mandatario durante una llamada telefónica con el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed.

El presidente iraní insistió en que Teherán no busca fabricar armas nucleares, sino "solo hacer valer sus derechos legítimos".

Alto el fuego genuino

China, un país aliado de Irán, de donde importa petróleo, afirmó apoyar a Teherán para lograr un "alto el fuego genuino".

El 13 de junio, Israel lanzó un ola de ataques aéreos contra Irán, al que acusa de querer dotarse de armas atómicas. Teherán, que lo niega y defiende su derecho a desarrollar un programa nuclear civil, lanzó a su vez andanadas de misiles y drones contra territorio israelí.

El martes por la mañana las sirenas volvieron a sonar en el norte de Israel aunque Irán negó haber disparado misiles después del anuncio de alto el fuego. Una fuente militar israelí dijo a AFP que Irán disparó dos misiles, que fueron interceptados.

El canciller israelí, Israel Katz, aseguró que Israel "responderá con contundencia a la violación del alto al fuego por parte de Irán", aunque poco después el gobierno israelí dijo que se "abstuvo" de realizar más ataques tras una conversación entre Donald Trump y el primer ministro Benjamin Netanyahu.

No cumplen sus promesas

Las calles de Teherán, pese a no estar tan animadas como de costumbre, parecían volver a su ajetreo habitual este martes tras el anuncio del cese de las hostilidades.

"No creo que vaya a aguantar", afirmó Ahmad Barqi, un vendedor de productos electrónicos de 75 años. "Nos gustaría que se respetara, pero ellos no lo aplican, no cumplen sus promesas", aseguró, aludiendo a los israelíes.

De madrugada, Trump anunció que los dos países habían acordado un alto el fuego "completo y total" que debería conducir al "fin oficial" del conflicto.

Catar, por su parte, afirmó haber "persuadido a Irán" para que aceptara el alto el fuego e instó a Washington y Teherán a reanudar las conversaciones sobre su programa nuclear, interrumpidas por la guerra.

Antes de que se anunciara el alto el fuego, los equipos de rescate israelíes anunciaron la muerte de cuatro personas en Beerseba, en el sur de Israel, víctimas de un misil iraní que destruyó un edificio.

En Irán, un ataque en la provincia de Guilán (norte) mató a nueve personas y destruyó cuatro edificios de apartamentos, según la agencia Fars, antes de que empezara el alto al fuego.

Un científico relacionado con la energía nuclear también murió en un ataque israelí, según un medio estatal.

En Irán, la guerra ha dejado al menos 610 muertos y más de 4.700 heridos, según un balance oficial que solo incluye víctimas civiles. El fuego iraní contra Israel ha dejado 28 muertos, según las autoridades.

Desde el 13 de junio, Israel ha bombardeado cientos de instalaciones militares y nucleares iraníes, matando a altos mandos del país y a científicos del programa nuclear.

Represalias "proporcionadas"

Según Ali Vaez, del grupo de expertos International Crisis Group, las represalias iraníes "fueron proporcionadas y anunciadas de tal manera que no provocaran víctimas estadounidenses, permitiendo así una salida a la crisis para ambas partes".

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) considera imposible de momento evaluar los daños infligidos a las instalaciones iraníes, a las que ha solicitado acceso.

Los expertos creen que Irán puede haber evacuado material nuclear de las infraestructuras afectadas y Teherán ha afirmado que todavía tiene reservas de uranio enriquecido.

Con todo, el OIEA afirma que no tiene ningún indicio de que exista un "programa sistemático" de fabricación de una bomba atómica en Irán.

Impulsadas por el alto al fuego, las bolsas mundiales registraron subidas hacia las 14H00 GMT, mientras que el petróleo ampliaba sus pérdidas.

