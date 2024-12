Así detecta el CBP que trabajas en Estados Unidos con una visa de turista

El mal uso de la visa de turista o simplemente realizas algo que no está permitido y un oficial migratorio del U.S. Customs and Border Protection (CBP) lo detecta, el titular se hará acreedor de fuertes sanciones como la cancelación del documento y la prohibición de la entrada al país.

Es indispensable conocer que la visa americana le permite a un extranjero entrar legalmente al país, siempre y cuando el visitante tenga motivos reales de ingresar al país, es por eso que los oficiales del CBP realizan cuestionamientos a todos los extranjeros sobre el motivo del viaje sin importar las veces que se visite.

La visa de turista tiene dos categorías: B-1, para asuntos de negocios y asistir a conferencias, y B-2, para turismo, visitar familiares y obtener tratamientos médicos. Cuando se ingresa a EE.UU., se le otorga al viajero un formulario I-94, en el que se establece hasta qué día puede quedarse en el país.

¿Qué pasa si excedo mi tiempo de estadía con visa de turista?

Si una persona ingresó a Estados Unidos con una visa de no inmigrante, como la de turista y permaneció más tiempo que el período de admisión otorgado por la CBP, la visa ya no será válida o será anulada, de conformidad con la Sección 222(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés). “Es posible que deba solicitar una nueva visa ante el Departamento de Estado”, precisan.

Cómo la CBP verifica cuánto tiempo llevas en EE.UU. como turista

Hay varias formas y una de ellas es la más usada: la entrevista. En los puntos de entrada al país, como aeropuertos y fronteras terrestres, los oficiales realizan preguntas sobre el viaje, el hospedaje y el tiempo de estancia.

El registro de entradas y salidas es válido para los agentes. El CBP registra las entradas y salidas del país para detectar si hay patrones de ingreso y salida que indiquen que la persona está trabajando. En caso de no ser así, el turista recibe sanciones.

Si la persona lleva documentos relacionados con su empleo en Estados Unidos, esto puede ser utilizado como prueba en su contra. Si el CBP detecta que una persona está trabajando con una visa de turista, puede: Revocar la visa, Ordenar la deportación inmediata.

Las personas con visa de turista B1/B2 pueden realizar una variedad de actividades, pero no trabajar. Lo permitido es usarla para turismo, vacaciones, tratamiento médico, asistir a eventos sociales o deportivos sin recibir pago, participar en convenios o reuniones de negocio sin fines remunerados, visitar a familiares o amigos, liquidar propiedades y consultar con socios comerciales.

