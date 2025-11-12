Expreso
Imágenes muestran la nube de polvo tras la caída de la estructura moderna en China.
Derrumbe del puente recién inaugurado en China deja imágenes impactantes (VIDEO)

Colapso del puente Hongqi en Sichuan, China, meses después de su inauguración. Descubre las causas del derrumbe

  • Redacción Digital

El moderno puente Hongqi, ubicado en la provincia de Sichuan, al suroeste de China, se vino abajo este martes 11 de noviembre, apenas unos meses después de haber sido inaugurado. La estructura de 758 metros, parte de la estratégica Carretera Nacional 317 que conecta el centro del país con el Tíbet, sufrió un colapso tras un deslizamiento de tierra que sorprendió a las autoridades y a la población local.

Evitan tragedia gracias a alerta temprana

Afortunadamente, no se reportaron heridos, gracias a que las autoridades locales habían cerrado el tránsito un día antes. Técnicos que inspeccionaban la montaña cercana detectaron grietas y desplazamientos en el terreno, señalando riesgos de inestabilidad que llevaron a un cierre preventivo.

“Las medidas de seguridad implementadas el lunes salvaron vidas”, informó un portavoz local, mientras equipos de transporte y recursos naturales mantenían la zona bajo vigilancia constante.

Así ocurrió el colapso

El lunes, ingenieros notaron deformaciones en la ladera derecha del puente. Al día siguiente, un deslizamiento de tierra masivo arrastró el tramo de acceso y parte del lecho de la carretera, provocando el derrumbe de pilares y cubiertas. Las impactantes imágenes que circulan en redes muestran una nube de polvo cubriendo la zona, dejando a los habitantes consternados.

¿Qué provocó la caída del puente Hongqi?

Las autoridades confirmaron que la caída se debió al deterioro repentino de la ladera de la montaña, lo que provocó un movimiento de tierra que arrastró parte de la estructura. Actualmente, los organismos de control geológico mantienen un monitoreo constante para prevenir nuevos deslizamientos en esta región montañosa, conocida por su vulnerabilidad a este tipo de fenómenos.

Críticas sobre calidad y seguridad de la obra

El puente Hongqi fue construido por Sichuan Road & Bridge Group y concluido a inicios de este año. Su colapso tan poco tiempo después de la inauguración ha generado dudas sobre la calidad de los materiales, la supervisión de la obra y la evaluación de riesgos geológicos en la zona.

