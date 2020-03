Landon Spradlin, un pastor evangélico y músico de 66 años, falleció el pasado 25 de marzo a causa del coronavirus. El hombre originario de Virginia, le restó importancia a la pandemia semanas atrás. “Pueden manipular tu vida", escribió el religioso al hacer referencia a que los medios sólo buscan generar pánico con esta enfermedad.

SIGUE EL MINUTO A MINUTO DEL AVANCE DEL CORONAVIRUS EN ECUADOR Y MUNDO.

La publicación compartida en Facebook junto a un meme, comparaba la “histeria masiva” generada por la gripe H1N1, ocurrida durante la administración de Barack Obama, con la que genera actualmente el coronavirus.

Coronavirus: Estados Unidos presenta un test de 5 minutos Leer más

En los comentarios de esa misma publicación realizada el 13 de marzo, Spradlin escribió que si bien sabe que COVID-19 es real, el "problema real" es que "los medios están generando miedo y haciendo más daño”. "Vendrá y se irá", agregó.

La publicación fue revisada por verificadores independientes y posteriormente Facebook la catalogó como "información parcialmente falsa".

UNA TRAGEDIA FAMILIAR

La hija de Spradlin, Judah Strickland, lamentó la pérdida de su padre y manifestó sentirse devastada ya que ni siquiera pudo despedirse de él en el hospital de Concord en Carolina del Norte --donde fue internado-- porque no podía verlo.

"Dije 'miren, no he visto a mi papá en casi seis semanas. Por favor, déjenme ir a verlo'. Y ella (trabajadora del hospital) dijo que bajo cualquier otra circunstancia eso era posible, pero que por razones obvias no se podía", comentó a un medio local.

Tras su muerte, se han generado dos escenarios distintos. Por un lado, luego de darse a conocer el hecho, la página de Facebook de Spradlin se ha inundado de personas que se burlan y lo critican por sus opiniones sobre el virus.

Coronavirus: Messi y sus compañeros del Barça se rebajarán el 70% de los salarios Leer más

Y, por otra parte, una página de GoFundMe recauda dinero para la familia de Spradlin y hasta ahora ha conseguido un monto mayor a $ 22,000.

La de Spradlin es una de las dos muertes por el virus registradas en Carolina del Norte. "Extendemos nuestras más profundas condolencias a las familias y seres queridos", dijo el gobernador de ese estado, Roy Cooper, en un comunicado.

Estados Unidos registra hasta ahora más de 100.000 casos de coronavirus, convirtiéndose así en el país con mayor número de contagios, incluso por encima de China e Italia.