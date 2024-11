Corea del Sur despliega aviones cazas ante incursión de aviones rusos y chinos

Corea del Sur desplegó aviones de combate tras la entrada no autorizada de aviones rusos y chinos en su zona aérea

La Fuerza Aérea de Corea del Sur activó este 29 de noviembre despegues de emergencia de sus cazas de combate ante las incursiones no notificadas de once aviones militares de China y Rusia en su zona de identificación de defensa aérea (ADIZ).

Entre las 9:35 y las 13:53 (hora local), cinco aeronaves chinas y seis rusas entraron y salieron secuencialmente de las zonas de defensa aérea surcoreanas en el mar del Este (mar de Japón) y el mar del Sur (estrecho de Corea), según informó el Ministerio de Defensa Nacional.

Las normas internacionales para evitar choques o riesgos a la seguridad nacional de cualquier país confirman que ese tipo de maniobras deben ser notificadas, no sólo por el tráfico aéreo, sino por la cercanía a la frontera. Y en este caso no se ha producido ningún aviso. Corea del Sur ha confirmado que no se produjeron violaciones de su espacio aéreo.

Seúl moviliza aviones de combate a la zona. Cortesía

¿Corre riesgo la estabilidad del noreste asiático?

Las incursiones aéreas en la ADIZ surcoreana y los ejercicios conjuntos en el mar de Japón aumentan la preocupación por la estabilidad en el noreste asiático. Las zonas de identificación de defensa aérea son espacios clave para la seguridad nacional de los países, ya que permiten identificar y controlar el acceso de aeronaves militares extranjeras.

La buena conexión Moscú - Pekín es una constante de cooperación militar. Habituales son los ejercicios de su fuerza naval en Japón, operaciones cerca de Alaska, o en el Ártico o en el Pacífico Norte.

Las maniobras conjuntas entre China y Rusia no son hechos aislados, sino parte de un patrón creciente de cooperación militar entre ambos regímenes. En septiembre, ambas naciones llevaron a cabo ejercicios navales en el mismo mar de Japón, mientras que en julio realizaron una patrulla aérea conjunta con bombarderos estratégicos cerca del estado de Alaska, en el Pacífico Norte y el Ártico.

Cooperación entre Seúl y Kiev

Ucrania y Corea del Sur acordaron compartir información sobre el despliegue de tropas norcoreanas en Rusia, según un comunicado emitido el miércoles 27 de noviembre por la presidencia surcoreana con motivo de la visita del ministro de Defensa ucraniano, Rustem Umerov.

El presidente surcoreano, Yoon Suk Yeol, recibió a la delegación ucraniana liderada por Umerov y expresó su “esperanza de que ambos países trabajen juntos” frente a las “amenazas de seguridad” derivadas de la cooperación militar entre Moscú y Pyongyang, según el comunicado.

